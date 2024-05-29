Минимальная победа. Оболонь - Левый берег 1:0. Обзор матча и видео гола

"Оболонь" сегодня, 29 мая, минимально обыграла "Левый берег" (1:0) в первом стыковом матче за выход в УПЛ.

Во втором тайме на 53-й минуте Мороз вывел свою команду вперед.

Напомним, что ответный матч "Левый берег" - "Оболонь" состоится 2 июня. Старт - в 16:00 по киевскому времени.

"Оболонь" - "Левый берег" 1:0

Гол: Мороз (53')