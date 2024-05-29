Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минимальная победа. Оболонь - Левый берег 1:0. Обзор матча и видео гола
Оболонь - Левый берег ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Оболонь" сегодня, 29 мая, минимально обыграла "Левый берег" (1:0) в первом стыковом матче за выход в УПЛ.
Во втором тайме на 53-й минуте Мороз вывел свою команду вперед.
Напомним, что ответный матч "Левый берег" - "Оболонь" состоится 2 июня. Старт - в 16:00 по киевскому времени.
"Оболонь" - "Левый берег" 1:0
Гол: Мороз (53')
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- AS: Лунин поедет в Лондон на финал ЛЧ, но своим ходом – Реал не хочет рисковать
- Названа дата реванша Усик - Фьюри
- Полесье официально объявило об уходе Бойко
- Шовковский: Если бы не техническое поражение, то сейчас мы бы говорили о том, что должен пройти золотой матч
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн