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Минимальная победа. Оболонь - Левый берег 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь - Левый берег ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.05.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Минимальная победа. Оболонь - Левый берег 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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"Оболонь" сегодня, 29 мая, минимально обыграла "Левый берег" (1:0) в первом стыковом матче за выход в УПЛ.

Во втором тайме на 53-й минуте Мороз вывел свою команду вперед.

Напомним, что ответный матч "Левый берег" - "Оболонь" состоится 2 июня. Старт - в 16:00 по киевскому времени.

"Оболонь" - "Левый берег" 1:0
Гол: Мороз (53')

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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