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Кухарук - о матче против Эпицентра: Вересу не хватало вдохновения
Игрок поделился своими эмоциями
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Вереса" Андрей Кухарук рассказал о ничьей в матче плей-офф за место в Премьер-Лиге против "Эпицентра" (1:1).
"Сегодня "Вересу" не хватало вдохновения. Это можно объяснить тем, что всего несколько дней назад мы проводили очень важный матч с "Металлистом 1925", который требовал немалых нервных затрат. Вот где-то в поединке с подолянами эмоций не хватало.
А "Эпицентру" надо отдать должное за хорошую организацию игры, смелость. На мой взгляд, ничейный итог - закономерный. Еще однажды "Верес" выручил вратарь Богдан Когут, под занавес уже мы не воспользовались своими моментами.
Надеюсь, что в повторном матче в родных стенах при поддержке болельщиков, "Вересу", как в прошлом году в противостоянии с "Металлургом" в раунде плей-офф, достанется счастливый билет и мы останемся в элитном дивизионе".
Напомним, что ответный матч "Верес" - "Эпицентр" состоится 2 июня. Старт - в 17:00 по киевскому времени.
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