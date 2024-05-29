Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса: Теперь у нас будет в воскресенье суперфинал в Ровно
Иван Надеин очень переживал перед первым матчем плей-офф
nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Надеин высказался относительно ничьей с "Эпицентром" (1:1) в стыковом матче за право играть в УПЛ.
"Я очень переживал перед этой встречей. На этой игре было много футбольных людей. В нашей ложе был и президент "Кривбасса" Константин Караманиц, и вице-президент "Полесья" (Житомир). Игра только началась и была заметна нервозность с нашей стороны.
В первом тайме все могло сложиться для нас значительно хуже. А уже во втором тайме была заметна разница в физическом состоянии игроков двух команд. Все-таки разница между УПЛ и Первой лигой есть. Да, и замены нам помогли. Отмечу игру и Гайдучека, и Годи. Теперь у нас будет в воскресенье суперфинал в Ровно. Это финал сезона для нас".
Популярное сейчас
- Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг
- Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
- Названа дата реванша Усик - Фьюри
- Полесье и Днепр-1 в еврокубках, Минай и Металлист 1925 - на выход. Итоговая таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2023/24
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО