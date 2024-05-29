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Президент Вереса: Теперь у нас будет в воскресенье суперфинал в Ровно

Премьер-лига
Обновлено

Иван Надеин очень переживал перед первым матчем плей-офф

Президент Вереса: Теперь у нас будет в воскресенье суперфинал в Ровно

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин высказался относительно ничьей с "Эпицентром" (1:1) в стыковом матче за право играть в УПЛ.

"Я очень переживал перед этой встречей. На этой игре было много футбольных людей. В нашей ложе был и президент "Кривбасса" Константин Караманиц, и вице-президент "Полесья" (Житомир). Игра только началась и была заметна нервозность с нашей стороны.

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В первом тайме все могло сложиться для нас значительно хуже. А уже во втором тайме была заметна разница в физическом состоянии игроков двух команд. Все-таки разница между УПЛ и Первой лигой есть. Да, и замены нам помогли. Отмечу игру и Гайдучека, и Годи. Теперь у нас будет в воскресенье суперфинал в Ровно. Это финал сезона для нас".

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Источник:
sportarena
Опубликовал: Екатерина Власова
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