Сенсация все еще возможна. Эпицентр - Верес 1:1. Обзор матча и видео голов

Перед началом этого матча болельщики и большинство экспертов отдавали предпочтение "Вересу" – он был фаворитом противостояния. Собственно, им и остается, но остаются также шансы на сенсацию. "Эпицентр" добыл ничью в первом матче и попытается удивить во втором.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча плей-офф за выход в УПЛ.

Плей-офф. Игра за выход в УПЛ. Первый матч

"Эпицентр" - "Верес" 1:1

Голы: Мороз (28) - Гайдучик (80)