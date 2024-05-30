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Сенсация все еще возможна. Эпицентр - Верес 1:1. Обзор матча и видео голов
Эпицент - Верес ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.05.2024 ⋇ Плей-офф УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
Перед началом этого матча болельщики и большинство экспертов отдавали предпочтение "Вересу" – он был фаворитом противостояния. Собственно, им и остается, но остаются также шансы на сенсацию. "Эпицентр" добыл ничью в первом матче и попытается удивить во втором.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча плей-офф за выход в УПЛ.
Плей-офф. Игра за выход в УПЛ. Первый матч
Голы: Мороз (28) - Гайдучик (80)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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