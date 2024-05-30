Защитник Металлиста 1925 - о вылете из УПЛ: Мы играем на поле, а не тренер

Защитник "Металлиста 1925" Дмитрий Капинус после матча последнего тура УПЛ против "Вереса" (1:2) высказался по поводу вылета в Первую лигу.

"Честно, не знаю, почему мы вылетели. Были изменения, пришел квалифицированный тренер, игроки усилили. Однако почему-то не шло у нас. Все дело в игроках. Мы играем на поле, а не тренер", - сказал Капинус.