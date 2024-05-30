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Защитник Металлиста 1925 - о вылете из УПЛ: Мы играем на поле, а не тренер
Дмитрий Капинус считает, что все дело в игроках
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Металлиста 1925" Дмитрий Капинус после матча последнего тура УПЛ против "Вереса" (1:2) высказался по поводу вылета в Первую лигу.
"Честно, не знаю, почему мы вылетели. Были изменения, пришел квалифицированный тренер, игроки усилили. Однако почему-то не шло у нас. Все дело в игроках. Мы играем на поле, а не тренер", - сказал Капинус.
Напомним, по итогам сезона-2023/24 "Металлист 1925" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ.
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