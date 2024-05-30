  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Металлиста 1925 - о вылете из УПЛ: Мы играем на поле, а не тренер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Металлиста 1925 - о вылете из УПЛ: Мы играем на поле, а не тренер

Премьер-лига

Дмитрий Капинус считает, что все дело в игроках

Защитник Металлиста 1925 - о вылете из УПЛ: Мы играем на поле, а не тренер

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Дмитрий Капинус после матча последнего тура УПЛ против "Вереса" (1:2) высказался по поводу вылета в Первую лигу.

"Честно, не знаю, почему мы вылетели. Были изменения, пришел квалифицированный тренер, игроки усилили. Однако почему-то не шло у нас. Все дело в игроках. Мы играем на поле, а не тренер", - сказал Капинус.

Напомним, по итогам сезона-2023/24 "Металлист 1925" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ.

Читайте также"Переход в Первую лигу никоим образом не повлияет на финансирование". Президент Металлиста 1925 обратился к фанатам
По теме
yellow-arrow
Степанюком интересуются Днепр-1 и ряд других клубов УПЛ
yellow-arrow
Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера
yellow-arrow
Гайдучик: Так, как мы играли 1-й тайм с Эпицентром, - нельзя играть команде, которая хочет играть в УПЛ
Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости