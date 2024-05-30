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Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера
Бразилец подписал полноценный контракт с луганчанами
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заря" воспользовалась опцией арендного соглашения центрбека Андерсона Джордана и выкупила его у бразильской "Вилла Новы".
По данным портала Transfermarkt, луганский клуб заплатил за 25-летнего футболиста 400 тысяч евро. Интересно, что на этом же ресурсе оценочная стоимость бразильца составляет 700 тысяч евро.
Ранее была информация, что Джордан подпишет трехлетний контракт с луганчанами.
Напомним, Андерсон играл за "Зарю" с лета 2023 года на правах аренды. В сезоне-2023/24 защитник сыграл 36 матчей за "черно-белых" и отметился 1 забитым мячом. В феврале СМИ писали об интересе к игроку со стороны "Карпат".
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