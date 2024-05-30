Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера

"Заря" воспользовалась опцией арендного соглашения центрбека Андерсона Джордана и выкупила его у бразильской "Вилла Новы".

По данным портала Transfermarkt, луганский клуб заплатил за 25-летнего футболиста 400 тысяч евро. Интересно, что на этом же ресурсе оценочная стоимость бразильца составляет 700 тысяч евро.

Ранее была информация, что Джордан подпишет трехлетний контракт с луганчанами.

Напомним, Андерсон играл за "Зарю" с лета 2023 года на правах аренды. В сезоне-2023/24 защитник сыграл 36 матчей за "черно-белых" и отметился 1 забитым мячом. В феврале СМИ писали об интересе к игроку со стороны "Карпат".