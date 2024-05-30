  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера

Премьер-лига

Бразилец подписал полноценный контракт с луганчанами

Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заря" воспользовалась опцией арендного соглашения центрбека Андерсона Джордана и выкупила его у бразильской "Вилла Новы".

По данным портала Transfermarkt, луганский клуб заплатил за 25-летнего футболиста 400 тысяч евро. Интересно, что на этом же ресурсе оценочная стоимость бразильца составляет 700 тысяч евро.

Ранее была информация, что Джордан подпишет трехлетний контракт с луганчанами.

Напомним, Андерсон играл за "Зарю" с лета 2023 года на правах аренды. В сезоне-2023/24 защитник сыграл 36 матчей за "черно-белых" и отметился 1 забитым мячом. В феврале СМИ писали об интересе к игроку со стороны "Карпат".

По теме
yellow-arrow
Степанюком интересуются Днепр-1 и ряд других клубов УПЛ
yellow-arrow
Защитник Металлиста 1925 - о вылете из УПЛ: Мы играем на поле, а не тренер
yellow-arrow
Гайдучик: Так, как мы играли 1-й тайм с Эпицентром, - нельзя играть команде, которая хочет играть в УПЛ
Заря (Луганск) Андерсон Джордан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости