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Степанюком интересуются Днепр-1 и ряд других клубов УПЛ

Премьер-лига

Форвард по окончании сезона покинул "Ворсклу"

Степанюком интересуются Днепр-1 и ряд других клубов УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Бывшим нападающим "Ворсклы" Русланом Степанюком интересуются ряд клубов УПЛ, сообщает Sport Arena.

По информации источника, форвард попал в поле зрения "Днепра-1", "Карпат", "Вереса", "Ингульца". Также игроком интересуется "Металлист 1925", который выбыл в Первую лигу.

Степанюк выступал за "Ворсклу" с января 2020 года. Форвард был признан лучшим игроком полтавчан в 2023 году. Руслан попрощался с полтавской командой перед последним туром УПЛ.

В сезоне-2023/24 Степанюк сыграл 33 матча за "Ворсклу" во всех турнирах. Форвард забил в них 10 голов и отдал девять результативных передач.

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Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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