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Степанюком интересуются Днепр-1 и ряд других клубов УПЛ
Форвард по окончании сезона покинул "Ворсклу"
Фото: ФК Ворскла
Бывшим нападающим "Ворсклы" Русланом Степанюком интересуются ряд клубов УПЛ, сообщает Sport Arena.
По информации источника, форвард попал в поле зрения "Днепра-1", "Карпат", "Вереса", "Ингульца". Также игроком интересуется "Металлист 1925", который выбыл в Первую лигу.
Степанюк выступал за "Ворсклу" с января 2020 года. Форвард был признан лучшим игроком полтавчан в 2023 году. Руслан попрощался с полтавской командой перед последним туром УПЛ.
В сезоне-2023/24 Степанюк сыграл 33 матча за "Ворсклу" во всех турнирах. Форвард забил в них 10 голов и отдал девять результативных передач.
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