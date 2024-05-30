Степанюком интересуются Днепр-1 и ряд других клубов УПЛ

Бывшим нападающим "Ворсклы" Русланом Степанюком интересуются ряд клубов УПЛ, сообщает Sport Arena.

По информации источника, форвард попал в поле зрения "Днепра-1", "Карпат", "Вереса", "Ингульца". Также игроком интересуется "Металлист 1925", который выбыл в Первую лигу.

Степанюк выступал за "Ворсклу" с января 2020 года. Форвард был признан лучшим игроком полтавчан в 2023 году. Руслан попрощался с полтавской командой перед последним туром УПЛ.

В сезоне-2023/24 Степанюк сыграл 33 матча за "Ворсклу" во всех турнирах. Форвард забил в них 10 голов и отдал девять результативных передач.