Заря хочет сохранить в команде трех арендованных игроков Динамо - СМИ

"Заря" намерена продолжить сотрудничество с игроками, которые были взяты клубом в аренду.

Как сообщает ТаТоТаке, луганский клуб ведет переговоры с "Аль-Насром" по продлению аренды тоголезца Жан-Клода Азиангбве, а также попытки оформления транзитной визы нигерийцу Кристоферу Нваези.

Отмечается, что с большой долей вероятности, на правах аренды в команде останутся игроки "Динамо" - Антон Боль, Игорь Горбач, Артем Слесар и Викентий Волошин. Об Александре Яцыке не упоминается, вероятно, он вернется в киевский клуб.