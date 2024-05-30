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Заря хочет сохранить в команде трех арендованных игроков Динамо - СМИ
А также легионеров
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Заря" намерена продолжить сотрудничество с игроками, которые были взяты клубом в аренду.
Как сообщает ТаТоТаке, луганский клуб ведет переговоры с "Аль-Насром" по продлению аренды тоголезца Жан-Клода Азиангбве, а также попытки оформления транзитной визы нигерийцу Кристоферу Нваези.
Отмечается, что с большой долей вероятности, на правах аренды в команде останутся игроки "Динамо" - Антон Боль, Игорь Горбач, Артем Слесар и Викентий Волошин. Об Александре Яцыке не упоминается, вероятно, он вернется в киевский клуб.
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