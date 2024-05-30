Игрок Эпицентра - о ничьей с Вересом: Не хватило хладнокровия и мастерства

Полузащитник "Эпицентра" Сергей Стень оценил ничью своей команды в первом матче плей-офф УПЛ с "Вересом" (1:1).

— Это самая главная игра в пока небольшой истории "Эпицентра"?

— Наверное, да. По статусу матча – это самая важная игра для "Эпицентра".

— Сколько матчей "Вереса" вы просмотрели, готовясь к этой встрече?

— Несколько. Есть хорошая платформа Wyscout, там классная информация. Что любопытно, вся наша команда в минувшую субботу побывала на матче 30-го тура УПЛ "Металлист 1925" – "Верес". Вот тогда мы и увидели вживую игру наших соперников в плей-офф раунде.

— Думаю, что в первом тайме вы могли значительно крупнее выигрывать у "Вереса". Чего не хватило, чтобы реализовать такие классные моменты?

— Соглашусь, что моменты у нас были фантастические. Я мог забивать второй гол, потом Кравчук не забил из убойной позиции. Чего нам не хватает? Хладнокровия и мастерства.

— Если сравнивать вашу сегодняшнюю игру и матчи в Первой лиге, то вы сыграли на своем уровне или лучше?

— Думаю, что мы продемонстрировали свой класс и играли, примерно, так, как и всегда.

— Многие эксперты, с которыми общались после финального свистка, сказали, что им понравился "Эпицентр"…

— В нас никто не верит. "Эпицентр" – команда Первой лиги и о ней никто ничего не знает. На нас никто не ставил, но мы вышли и показали качественный футбол.

— Руководители клуба поставили перед вами задачу пробиться в Премьер-лигу?

— Да. Мы можем ее выполнить. В первом тайме вы видели, сколько мы моментов создали. Сделай счет 3:0 до перерыва, и мы бы многое уже решили в этом противостоянии.

— Те замены, которые сделал тренерский штаб "Вереса", помогли им спасти игру?

— Не знаю. У нас сейчас много травмированных ребят. В конце сезона четыре наших футболистов травмированы, и для нас это много, - сказал Стень.