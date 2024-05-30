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Днепр-1 предложил новые контракты 3 игрокам

Премьер-лига

Днепряне планируют сохранить в команде лидеров

Днепр-1 предложил новые контракты 3 игрокам

Фото: СК Дніпро-1

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"Днепр-1" сделал предложение трем игрокам по продлению контракта, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, предложение сделано форварду Александру Филиппову, чье трудовое соглашение с днепровским клубов заканчивается 30 июня 2024 года.

Защитнику Эдуарду Сарапию и хавбек Валентину Рубчинскому подготовили договоры на улучшенных условиях. Их соглашения действуют до 31 декабря 2025 и 30 июня 2025 годов соответственно.

Ранее СМИ писали, что Филиппов ведет переговоры с другим клубом УПЛ.

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Александр Филиппов СК Днепр-1 Валентин Рубчинский Эдуард Сарапий
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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