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Днепр-1 предложил новые контракты 3 игрокам
Днепряне планируют сохранить в команде лидеров
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" сделал предложение трем игрокам по продлению контракта, сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, предложение сделано форварду Александру Филиппову, чье трудовое соглашение с днепровским клубов заканчивается 30 июня 2024 года.
Защитнику Эдуарду Сарапию и хавбек Валентину Рубчинскому подготовили договоры на улучшенных условиях. Их соглашения действуют до 31 декабря 2025 и 30 июня 2025 годов соответственно.
Ранее СМИ писали, что Филиппов ведет переговоры с другим клубом УПЛ.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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