Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Балакин рассудит ответный матч между Левым Берегом и Оболонью
Игру "Вереса" с "Эпицентром" обслужит Алексей Деревинский
Фото: dynamomania.com
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на ответные матчи плей-офф за право участия в УПЛ сезона-2024/2025.
Ответные матчи
02.06.2024
"Левый Берег" - "Оболонь". Киев. Стадион "Левый берег". 16:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), ассистенты арбитра - Беркут А.А. (Сумы), Матяш В.В. (Донецк), четвертый арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), наблюдатель арбитража - Дердо А.В. (Черноморск).
Арбитр ВАА - Шандор О.А. (Львов), ассистент ВАА - Ермоленко Р.М. (Чернигов), наблюдатель ВАА - Деревинский А.М. (Хмельницкий). Делегат УАФ - Прокопович Г.В. (Чернигов). Ассистент делегата УАФ - Свистун А.В. (Чернигов).
"Верес" - "Эпицентр". Ровно. Стадион "Авангард". 17:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), ассистенты арбитра - Шлончак С.М. (Черкассы), Миронов А.В. (Полтава), четвертый арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), наблюдатель арбитража - Овчар М.М. (Калуш).
Арбитр ВАА - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА - Стрелецкая М.С. (Сумы), наблюдатель ВАА - Курганов В.В. (Черкассы). Делегат УАФ - Понайда С.И. (Львов). Ассистент делегата УАФ - Гевко В.Я. (Львов).
Популярное сейчас
- Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера
- Мендилибар два года подряд выигрывал еврокубок с разными командами
- Источник сообщил, кто будет тренировать Александрию в следующем сезоне
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО