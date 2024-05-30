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Балакин рассудит ответный матч между Левым Берегом и Оболонью

Премьер-лига

Игру "Вереса" с "Эпицентром" обслужит Алексей Деревинский

Балакин рассудит ответный матч между Левым Берегом и Оболонью

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на ответные матчи плей-офф за право участия в УПЛ сезона-2024/2025.

Ответные матчи

02.06.2024

"Левый Берег" - "Оболонь". Киев. Стадион "Левый берег". 16:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), ассистенты арбитра - Беркут А.А. (Сумы), Матяш В.В. (Донецк), четвертый арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), наблюдатель арбитража - Дердо А.В. (Черноморск).

Арбитр ВАА - Шандор О.А. (Львов), ассистент ВАА - Ермоленко Р.М. (Чернигов), наблюдатель ВАА - Деревинский А.М. (Хмельницкий). Делегат УАФ - Прокопович Г.В. (Чернигов). Ассистент делегата УАФ - Свистун А.В. (Чернигов).

"Верес" - "Эпицентр". Ровно. Стадион "Авангард". 17:00. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), ассистенты арбитра - Шлончак С.М. (Черкассы), Миронов А.В. (Полтава), четвертый арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), наблюдатель арбитража - Овчар М.М. (Калуш).

Арбитр ВАА - Романюк А.М. (Ивано-Франковск), ассистент ВАА - Стрелецкая М.С. (Сумы), наблюдатель ВАА - Курганов В.В. (Черкассы). Делегат УАФ - Понайда С.И. (Львов). Ассистент делегата УАФ - Гевко В.Я. (Львов).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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