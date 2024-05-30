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Испанский форвард может оказаться в УПЛ - Источник

Премьер-лига

Игрок перейдет в клуб, который будет выступать в еврокубках

Испанский форвард может оказаться в УПЛ - Источник

Фото: Instagram

Новина українською

Форвард и капитан польского "Шленска" Эрик Экспозито может продолжить карьеру в УПЛ, сообщает Sport Arena.

По информации источника, в услугах игрока заинтересован один из клубов, который в следующем сезоне выступит в еврокубках. Напомним, что Украину в еврокубках 2024/25 представят "Шахтер", "Динамо", "Кривбасс", "Днепр-1" и "Полесье".

27-летний испанец выступал ранее за "Лас-Пальмас" и "Кордову". Его нынешним клубом (контракт до конца июня 2024 года) является "Шленск". В этом сезоне форвард отметился 19 голами и 6 ассистами в 34 играх.

"Шленск" занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Шленск (Вроцлав) СК Днепр-1
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
30.05.2024 в 13:17
Кривбассу такие кривоногие не нужны
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0
5
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
30.05.2024 в 13:17
Кривбассу такие кривоногие не нужны
Ответить
0
5
tekutiev (донецк,Украина)
30.05.2024 в 13:19
естественно там своих .....хватает
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4
0

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