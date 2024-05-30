Испанский форвард может оказаться в УПЛ - Источник

Форвард и капитан польского "Шленска" Эрик Экспозито может продолжить карьеру в УПЛ, сообщает Sport Arena.

По информации источника, в услугах игрока заинтересован один из клубов, который в следующем сезоне выступит в еврокубках. Напомним, что Украину в еврокубках 2024/25 представят "Шахтер", "Динамо", "Кривбасс", "Днепр-1" и "Полесье".

27-летний испанец выступал ранее за "Лас-Пальмас" и "Кордову". Его нынешним клубом (контракт до конца июня 2024 года) является "Шленск". В этом сезоне форвард отметился 19 голами и 6 ассистами в 34 играх.

"Шленск" занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.