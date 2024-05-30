Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испанский форвард может оказаться в УПЛ - Источник
Игрок перейдет в клуб, который будет выступать в еврокубках
Фото: Instagram
Форвард и капитан польского "Шленска" Эрик Экспозито может продолжить карьеру в УПЛ, сообщает Sport Arena.
По информации источника, в услугах игрока заинтересован один из клубов, который в следующем сезоне выступит в еврокубках. Напомним, что Украину в еврокубках 2024/25 представят "Шахтер", "Динамо", "Кривбасс", "Днепр-1" и "Полесье".
27-летний испанец выступал ранее за "Лас-Пальмас" и "Кордову". Его нынешним клубом (контракт до конца июня 2024 года) является "Шленск". В этом сезоне форвард отметился 19 голами и 6 ассистами в 34 играх.
"Шленск" занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.
Популярное сейчас
- Хавбек Динамо возвращается в клуб после аренды в Польше
- Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера
- Афинское чудо, новые тренеры Барсы и Баварии. Главные новости за 29 мая
- Маркевич начал чистку состава: известно, кто покинет Карпаты
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Комментарии 2