Бой за место под солнцем. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Левый Берег 1:0

Клубный сезон в Украине еще не завершен. Еще нужно выяснить, кто из четырех команд будет играть в Первой лиге в следующем сезоне, а кто – в УПЛ. Это определяется в переходном плей-офф. Одну из пар этого плей-офф сформировали представители Киевской области.

"Оболонь" принимала "Левый Берег" и получила преимущество в первом матче. Но есть еще ответный матч. Он состоится в воскресенье, а сейчас – фоторепортаж с первой серии противостояния.

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