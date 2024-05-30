Премьер-лига
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Бой за место под солнцем. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Левый Берег 1:0
Плей-офф за выход в плей-офф
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Клубный сезон в Украине еще не завершен. Еще нужно выяснить, кто из четырех команд будет играть в Первой лиге в следующем сезоне, а кто – в УПЛ. Это определяется в переходном плей-офф. Одну из пар этого плей-офф сформировали представители Киевской области.
"Оболонь" принимала "Левый Берег" и получила преимущество в первом матче. Но есть еще ответный матч. Он состоится в воскресенье, а сейчас – фоторепортаж с первой серии противостояния.
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