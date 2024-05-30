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Богдан Когут: Эпицентр – хорошая команда, ребятам можно только поаплодировать
Голкипер "Вереса" подвел итоги первого матча плей-офф УПЛ
Фото: Instagram
Вратарь "Вереса" Богдан Когут прокомментировал ничью в первом матче плей-офф УПЛ против "Эпицентра" (1:1).
— Богдан, какие эмоции после матча?
— Двоякие. Мы не вошли должным образом в игру. У нас ничего не получалось, а "Эпицентр" создавал голевые моменты у моих ворот. В перерыве сделали правильные выводы, затем сравняли счет. Теперь все будет решаться в нашем городе, на нашем стадионе при наших болельщиках. Думаю, что "Эпицентру" будет сложно во втором матче.
— Что происходило в вашей раздевалке в перерыве?
— Мы поговорили с ребятами. Эмоции – были. Так выходить на поле нельзя. Здорово, что мы многое исправили в тайме втором.
— Что ты скажешь о сопернике?
— Мы их тщательно разбирали. Скажу, что "Эпицентр" – хорошая команда. Сергей Нагорняк привил футболистам определенный стиль, и можно ребятам только поаплодировать.
— До первой игры все считали фаворитом этой пары "Верес"…
— На футбольном поле все равны, - сказал Когут.
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