Богдан Когут: Эпицентр – хорошая команда, ребятам можно только поаплодировать

Вратарь "Вереса" Богдан Когут прокомментировал ничью в первом матче плей-офф УПЛ против "Эпицентра" (1:1).

— Богдан, какие эмоции после матча?

— Двоякие. Мы не вошли должным образом в игру. У нас ничего не получалось, а "Эпицентр" создавал голевые моменты у моих ворот. В перерыве сделали правильные выводы, затем сравняли счет. Теперь все будет решаться в нашем городе, на нашем стадионе при наших болельщиках. Думаю, что "Эпицентру" будет сложно во втором матче.

— Что происходило в вашей раздевалке в перерыве?

— Мы поговорили с ребятами. Эмоции – были. Так выходить на поле нельзя. Здорово, что мы многое исправили в тайме втором.

— Что ты скажешь о сопернике?

— Мы их тщательно разбирали. Скажу, что "Эпицентр" – хорошая команда. Сергей Нагорняк привил футболистам определенный стиль, и можно ребятам только поаплодировать.

— До первой игры все считали фаворитом этой пары "Верес"…

— На футбольном поле все равны, - сказал Когут.