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Ротань довызвал в олимпийскую сборную Украины трех защитников

Премьер-лига

Все трое отправятся с командой на подготовительный сбор

Ротань довызвал в олимпийскую сборную Украины трех защитников

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Защитники "Ворсклы" Евгений Павлюк и Илья Крупский получили вызов в олимпийскую сборную Украины на подготовительный турнир перед Олимпиадой. Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Также на сбор был приглашен украинский центрбек Роман Якуба. Его контракт принадлежит латвийской "Валмиере", но выступает на правах аренды за польскую "Пущу".

Международный турнир Tournoi Maurice Revello пройдет с 4 по 16 июня во Франции. На стадии группы украинцы будут соревноваться с Египтом, Италией, Панамой и Японией.

Стоит заметить, что этих игроков не было даже в резервном списке Руслана Ротаня.

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Ворскла (Полтава) Олимпийская сборная Украины Роман Якуба Евгений Павлюк Илья Крупский
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
30.05.2024 в 14:43
уберите РОТАНЯ что вы творите --угробит команду не позорьте УКРАИНУ
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2
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
30.05.2024 в 14:43
уберите РОТАНЯ что вы творите --угробит команду не позорьте УКРАИНУ
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.05.2024 в 15:36
Ти поц вже зайіпав всіх своїм коханням до Руслана... Ну не змінить він свою орієнтацію на твою користь...
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