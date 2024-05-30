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Ротань довызвал в олимпийскую сборную Украины трех защитников
Все трое отправятся с командой на подготовительный сбор
Фото: ФК Ворскла
Защитники "Ворсклы" Евгений Павлюк и Илья Крупский получили вызов в олимпийскую сборную Украины на подготовительный турнир перед Олимпиадой. Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Также на сбор был приглашен украинский центрбек Роман Якуба. Его контракт принадлежит латвийской "Валмиере", но выступает на правах аренды за польскую "Пущу".
???????? Roman Yakuba otrzymał powołanie do Olimpijskiej Reprezentacji Ukrainy U23. ???????????????????????????????????????????? ????— MKS Puszcza Niepołomice (@MKSPuszcza) May 28, 2024
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Международный турнир Tournoi Maurice Revello пройдет с 4 по 16 июня во Франции. На стадии группы украинцы будут соревноваться с Египтом, Италией, Панамой и Японией.
Стоит заметить, что этих игроков не было даже в резервном списке Руслана Ротаня.
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