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Леоненко извинился перед Маркевичем за свои резкие слова
Эксперт понял, что был не прав
Фото: ТК Футбол
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко извинился перед главным тренером "Карпат" Мироном Маркевичем за критику через "отказ" от серебряных медалей Первой лиги.
- Виктор Евгеньевич, не изменили ли вы свое мнение о Мироне Богдановиче после его заявления?
- Изменил. Прочитал ответ Богдановича, и могу сказать: я рад, что я не тренер. Как я понял, человеку стало плохо, поэтому я извиняюсь перед Богдановичем. Просто ему надо было сразу об этом сказать, чтобы не было вопросов.
Желаю ему крепкого здоровья, потому что знаю, как это трудно - быть тренером. Хотя, они сами выбирают этот путь, - сказал Леоненко.
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