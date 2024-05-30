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Леоненко извинился перед Маркевичем за свои резкие слова

Премьер-лига
Обновлено

Эксперт понял, что был не прав

Леоненко извинился перед Маркевичем за свои резкие слова

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко извинился перед главным тренером "Карпат" Мироном Маркевичем за критику через "отказ" от серебряных медалей Первой лиги.

- Виктор Евгеньевич, не изменили ли вы свое мнение о Мироне Богдановиче после его заявления?

- Изменил. Прочитал ответ Богдановича, и могу сказать: я рад, что я не тренер. Как я понял, человеку стало плохо, поэтому я извиняюсь перед Богдановичем. Просто ему надо было сразу об этом сказать, чтобы не было вопросов.

Желаю ему крепкого здоровья, потому что знаю, как это трудно - быть тренером. Хотя, они сами выбирают этот путь, - сказал Леоненко.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
30.05.2024 в 15:34
Катсапи дупою думають, а не головою....
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Комментарии 4
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.05.2024 в 15:34
Катсапи дупою думають, а не головою....
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0
1
Caballero (DC)
30.05.2024 в 15:29
Прогнувся.
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1
1
Gican85 (Киев)
30.05.2024 в 15:06
Старшие товарищи поправили Леоненко и тот все быстро осознал
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Caballero (DC)
30.05.2024 в 15:30
Нагнули пацана.
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1
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