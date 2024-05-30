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Президент Вереса предложил придумать в Украине новый турнир

Премьер-лига

Иван Надеин считает, что команды играют мало матчей

Президент Вереса предложил придумать в Украине новый турнир

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин предложил основать новый турнир для увеличения количества матчей.

"Нужно привыкать играть в более интенсивный футбол. Я вообще, думаю, нашим командам нужно больше играть в официальных играх. "Верес" проведет за сезон 34 поединка. Это мало. Наши соседи из Европы проводят по 45-50 календарных матчей.

Возможно, стоит подумать о том, чтобы придумать Кубок лиги, например. Что-то взять полезное из Англии. А может, стоит разделить территориально клубы и провести еще один турнир. Многие футболисты будут иметь больше игровой практики. Мы играем очень мало.

Если проводить такой турнир зимой, то можно и на искусственном поле играть. Ситуация с футбольными полями уже значительно лучше стала", - считает Надеин.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
30.05.2024 в 15:45
Можна ж почати, щоб клуби УПЛ грали Кубок України починаючи не з півфіналу, а на рівні з усіма
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Комментарии 3
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xo66it (Оболонський Рейх)
30.05.2024 в 15:45
Можна ж почати, щоб клуби УПЛ грали Кубок України починаючи не з півфіналу, а на рівні з усіма
Ответить
0
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
30.05.2024 в 15:34
Логіка є, звісно, але знову ж таки погода. В більшості Європи грають десь з серпня по травень, паузи фактично лише влітку. А у нас окрім літніх місяців, де як правило, спека стоїть дурна, ще й взимку вилітає десь 2.5 місяці. Плюс паузи на збірні, п'яте-десяте. І маємо, що матчів наче небагато, але в якийсь період виходить по 2 на тиждень. Й мамині черешні з тренувальними циклами плачуть
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Caballero (DC)
30.05.2024 в 15:29
А відслужити в ЗСУ пару років він не хоче?
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