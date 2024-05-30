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Президент Вереса предложил придумать в Украине новый турнир
Иван Надеин считает, что команды играют мало матчей
nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Надеин предложил основать новый турнир для увеличения количества матчей.
"Нужно привыкать играть в более интенсивный футбол. Я вообще, думаю, нашим командам нужно больше играть в официальных играх. "Верес" проведет за сезон 34 поединка. Это мало. Наши соседи из Европы проводят по 45-50 календарных матчей.
Возможно, стоит подумать о том, чтобы придумать Кубок лиги, например. Что-то взять полезное из Англии. А может, стоит разделить территориально клубы и провести еще один турнир. Многие футболисты будут иметь больше игровой практики. Мы играем очень мало.
Если проводить такой турнир зимой, то можно и на искусственном поле играть. Ситуация с футбольными полями уже значительно лучше стала", - считает Надеин.
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