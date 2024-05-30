Президент Вереса предложил придумать в Украине новый турнир

Президент "Вереса" Иван Надеин предложил основать новый турнир для увеличения количества матчей.

"Нужно привыкать играть в более интенсивный футбол. Я вообще, думаю, нашим командам нужно больше играть в официальных играх. "Верес" проведет за сезон 34 поединка. Это мало. Наши соседи из Европы проводят по 45-50 календарных матчей.

Возможно, стоит подумать о том, чтобы придумать Кубок лиги, например. Что-то взять полезное из Англии. А может, стоит разделить территориально клубы и провести еще один турнир. Многие футболисты будут иметь больше игровой практики. Мы играем очень мало.

Если проводить такой турнир зимой, то можно и на искусственном поле играть. Ситуация с футбольными полями уже значительно лучше стала", - считает Надеин.