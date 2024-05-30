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Леоненко: Суркис сказал, что игроков покупать не будет. Это значит, что у Динамо снова будет 2-е место

Премьер-лига

Экс-форвард считает, что нынешнему составу киевлян не получится занять первую строчку

Леоненко: Суркис сказал, что игроков покупать не будет. Это значит, что у Динамо снова будет 2-е место

скриншот youtube

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, поделился мыслями относительно уровня команд УПЛ.

"Чего я жду от "Карпат"? Я от любой команды жду качества, а не мучений. У нас перед сезоном все себя видят в шестерке, а потом мучаются в Премьер-лиге, хотя Премьер-лига слишком сильное название для нашего чемпионата. Не хочу никого обижать, но на самом деле, это Первая или Вторая лига. У нас же, чтобы футбол посмотреть надо детектива нанимать, чтобы найти трансляции.

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Любой команде, которая выходит в УПЛ, я желаю удачи, но, как правило, сразу у президентов пропадают деньги. Единственное исключение - это Буткевич. Он хочет сделать из "Полесья" "Шахтер", потому что Игорь Михайлович [Суркис] уже сказал, что игроков покупать не будет. Это означает, что у "Динамо" снова будет тот же состав и второе место. С этими людьми первое место никогда не получится занять, я уже не говорю о еврокубках.

Хотя я болею за "Динамо", а то опять подумают, что за "Шахтер" топлю, я болею за качество и за футбол, а как играет "Динамо", вы сами видите. А в еврокубках мучиться будут все, в том числе и "Шахтер".

Возвращаясь к нашей теме, желаю "Карпатам" не мучиться в УПЛ, а быть как "Полесье". Я думал, что житомирский клуб будет в десятке, а они в топ-6 вошли", - сказал Леоненко.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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