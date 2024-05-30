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Судаков: Говорил Мудрику, как сильно хочу играть в АПЛ. Было бы здорово играть в одной команде

Премьер-лига

Михаил и Георгий - старые друзья

Судаков: Говорил Мудрику, как сильно хочу играть в АПЛ. Было бы здорово играть в одной команде

Фото з відкритих джерел

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Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о своей дружбе с Михаилом Мудриком и о своем желании играть в АПЛ.

"Мы с Мишей на связи каждый день. Он мой большой друг. За последние два месяца он играл намного больше и добился гораздо большего успеха. Начало для него было довольно тяжелым, как морально, так и физически, но шаг за шагом он приближается к цели. Когда мы вместе играем в сборной, я видел, насколько он вырос по ходу сезона.

Я говорил ему о том, как сильно хочу играть в Английской Премьер-лиге и как было бы здорово играть в одной команде. Он сомневался, говорил, что я могу быть не готов к такому давлению, которое есть в Англии, и если я приеду, мне нужно быть к этому готовым. Но я уверен, что я готов.

Премьер-лига – моя мечта. Было бы здорово сыграть там, в одном из топ-клубов. Я не могу выделить какой-либо из них в качестве приоритета, это все известные клубы. Как сказал Пеп Гвардиола, выиграть Премьер-лигу сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов", – сказал Судаков.

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Источник:
inews
Опубликовал: Михаил Черныш
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