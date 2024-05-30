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Хавбек Оболони: Нам бы забить Левому Берегу второй гол, было бы спокойнее
Впереди - ответная игра
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Хавбек "Оболони" Игорь Мединский прокомментировал
"На выезде будет еще тяжелее. Будет такая же борьба, как в этой игре. Мы понимаем, что впереди важнейший матч. Мы ожидали такой игры. Цена ошибки высока. Мы смотрели матчи соперника в Первой лиге, и видели, что они никому не уступали физически.
Нам бы забить второй гол, было бы спокойнее. Мы привыкли к давлению, мы уже за несколько туров до конца понимали, что любое поражение может стоить нам места в УПЛ. Поэтому нам психологически было легче, чем сопернику", - рассказал Мединский.
Напомним, что ответный матч между командами состоится 2 июня и начнется в 16:00.
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