У десяти игроков Колоса летом заканчиваются контракты

Руководство и тренерский штаб " Колоса " раздумывает над тем, кого из игроков оставить в команде на следующий сезон.

Как сообщает Sport.ua, уже в июне статус свободных агентов могут получить голкипер Роман Мысак, полевые игроки Андрей Богданов, Сергей Болбат, Роман Гончаренко, Антон Салабай и Александр Черноморец, а также юные Игорь Дорош, Богдан Быценко и Егор Поправка. У всех у них срок действия контрактов истекает 30 июня.

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Кроме того, заканчивается аренда Андрея Тотовицкого, права на которого принадлежат "Шахтеру".

Напомним, что "Колос" завершил чемпионат на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка.