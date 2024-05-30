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У десяти игроков Колоса летом заканчиваются контракты
В руководстве клуба раздумывают, кому предлагать новые соглашения
Фото: ФК Колос
Руководство и тренерский штаб "
Как сообщает Sport.ua, уже в июне статус свободных агентов могут получить голкипер Роман Мысак, полевые игроки Андрей Богданов, Сергей Болбат, Роман Гончаренко, Антон Салабай и Александр Черноморец, а также юные Игорь Дорош, Богдан Быценко и Егор Поправка. У всех у них срок действия контрактов истекает 30 июня.
Кроме того, заканчивается аренда Андрея Тотовицкого, права на которого принадлежат "Шахтеру".
Напомним, что "Колос" завершил чемпионат на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка.
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