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Карпаты и Колос проявляют интерес к Денису Бойко

Премьер-лига
Обновлено

Кипер находится в статусе свободного агента

Карпаты и Колос проявляют интерес к Денису Бойко

Фото: ФК Полісся

Новина українською

36-летний украинский вратарь Денис Бойко, который недавно на правах свободного агента покинул "Полесье", может продолжить карьеру в УПЛ.

Как сообщает Sport Arena, в услугах голкипера заинтересованы три клуба Премьер-лиги, среди которых фигурируют "Колос" и "Карпаты".

Напомним, что в "Полесье" Денис провел один сезон, в котором провел 24 игры во всех турнирах, пропустив 21 мяч. В восьми встречах вратарю удалось сохранить ворота "сухими".

В феврале Бойко получил тренерский диплом УЕФА категории В. Кипер успешно прошел курс тренера вратарей.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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