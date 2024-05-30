Карпаты и Колос проявляют интерес к Денису Бойко

36-летний украинский вратарь Денис Бойко, который недавно на правах свободного агента покинул " Полесье ", может продолжить карьеру в УПЛ.

Как сообщает Sport Arena, в услугах голкипера заинтересованы три клуба Премьер-лиги, среди которых фигурируют "Колос" и "Карпаты".

Напомним, что в "Полесье" Денис провел один сезон, в котором провел 24 игры во всех турнирах, пропустив 21 мяч. В восьми встречах вратарю удалось сохранить ворота "сухими".

В феврале Бойко получил тренерский диплом УЕФА категории В. Кипер успешно прошел курс тренера вратарей.