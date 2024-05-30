Полузащитник Оболони: В воскресенье посещу Левый берег, только уже в роли болельщика

Хавбек "Оболони" Максим Грисьо прокомментировал победу над "Левым берегом" (1:0) в первом переходном матче за право участия в УПЛ в следующем сезоне.

– "Левый берег" неслучайно был на виду в Первой лиге в течение текущего сезона. Непростой соперник, хорошо организованный, который любит навязать оппоненту силовую борьбу. В первом тайме хозяевам часто не удавалось освобождаться от единоборств и наладить комбинационную игру.

– После перерыва "пивоварам" таки удалось перехватить инициативу. Благодаря чему?

– Прежде всего, начали чаще контролировать мяч, наладили игру в пас, создавали численное большинство в средней зоне, что помогало находить уязвимые места в оборонительных редутах гостей. Убежден, что на один забитый мяч мы наиграли. Конечно, лучше было бы, если бы увеличили преимущество, все же, выступали дома, однако имеем то, что имеем.

– Повторный матч на арене "Левый берег" пройдет уже в ближайшее воскресенье. Преимущество будет иметь та команда, которая успеет лучше восстановиться.

– Согласен, все же, надеюсь, что тот опыт, которым футболисты "Оболони" обогатились, выступая в УПЛ, даст о себе знать в решающий момент. Обидно только, что 2 июня я не смогу помочь "Оболони". В первом поединке не избежал мышечного повреждения и отчетный сезон для меня уже завершен. Но обязательно в воскресенье посещу "Левый берег", только уже в роли болельщика. Я верю, что одноклубники не подведут и "Оболонь" сохранит "прописку" в элите.