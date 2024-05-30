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Полузащитник Оболони: В воскресенье посещу Левый берег, только уже в роли болельщика
Максим Грисьо получил травму в первом матче команд
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Хавбек "Оболони" Максим Грисьо прокомментировал
– "Левый берег" неслучайно был на виду в Первой лиге в течение текущего сезона. Непростой соперник, хорошо организованный, который любит навязать оппоненту силовую борьбу. В первом тайме хозяевам часто не удавалось освобождаться от единоборств и наладить комбинационную игру.
– После перерыва "пивоварам" таки удалось перехватить инициативу. Благодаря чему?
– Прежде всего, начали чаще контролировать мяч, наладили игру в пас, создавали численное большинство в средней зоне, что помогало находить уязвимые места в оборонительных редутах гостей. Убежден, что на один забитый мяч мы наиграли. Конечно, лучше было бы, если бы увеличили преимущество, все же, выступали дома, однако имеем то, что имеем.
– Повторный матч на арене "Левый берег" пройдет уже в ближайшее воскресенье. Преимущество будет иметь та команда, которая успеет лучше восстановиться.
– Согласен, все же, надеюсь, что тот опыт, которым футболисты "Оболони" обогатились, выступая в УПЛ, даст о себе знать в решающий момент. Обидно только, что 2 июня я не смогу помочь "Оболони". В первом поединке не избежал мышечного повреждения и отчетный сезон для меня уже завершен. Но обязательно в воскресенье посещу "Левый берег", только уже в роли болельщика. Я верю, что одноклубники не подведут и "Оболонь" сохранит "прописку" в элите.
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