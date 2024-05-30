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Ременяк: Очень жаль, что у нашей сказки несчастливый финал

Премьер-лига
Обновлено

Минай все-таки вылетел из УПЛ

Ременяк: Очень жаль, что у нашей сказки несчастливый финал

фото - ФК Минай / автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Миная" Артур Ременяк поделился мнениями об вылете команды из элитного украинского дивизиона.

"Проиграли "Кривбассу" (0:3) в последнем туре закономерно. Где-то не хватило мастерства, где-то сами допускали ошибки, где-то не выполнили установку тренера.

"Кривбасс" хорошо сыграл и заслуженно победил. Мы пытались атаковать, но игроки "Кривбасса" – футболисты высокого уровня. Они навязали нам свою игру. Мы настраивались на каждую игру, как на финал. Очень жаль, что у нашей сказки несчастливый финал", – сказал Ременяк.

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ФК Минай Артур Ременяк
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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