Ременяк: Очень жаль, что у нашей сказки несчастливый финал

Полузащитник " Миная " Артур Ременяк поделился мнениями об вылете команды из элитного украинского дивизиона.

"Проиграли "Кривбассу" (0:3) в последнем туре закономерно. Где-то не хватило мастерства, где-то сами допускали ошибки, где-то не выполнили установку тренера.

"Кривбасс" хорошо сыграл и заслуженно победил. Мы пытались атаковать, но игроки "Кривбасса" – футболисты высокого уровня. Они навязали нам свою игру. Мы настраивались на каждую игру, как на финал. Очень жаль, что у нашей сказки несчастливый финал", – сказал Ременяк.