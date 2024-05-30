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Ременяк: Очень жаль, что у нашей сказки несчастливый финал
Минай все-таки вылетел из УПЛ
фото - ФК Минай / автор невідомий
Полузащитник "
"Проиграли "Кривбассу" (0:3) в последнем туре закономерно. Где-то не хватило мастерства, где-то сами допускали ошибки, где-то не выполнили установку тренера.
"Кривбасс" хорошо сыграл и заслуженно победил. Мы пытались атаковать, но игроки "Кривбасса" – футболисты высокого уровня. Они навязали нам свою игру. Мы настраивались на каждую игру, как на финал. Очень жаль, что у нашей сказки несчастливый финал", – сказал Ременяк.
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