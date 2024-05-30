Хавбек Металлиста 1925: То, как мы играли – мы заслуживали вылета

Хавбек " Металлиста 1925 " Артем Габелок после матча последнего тура УПЛ против "Вереса" (1:2) высказался по поводу вылета в Первую лигу.

"Трудно осознавать, что мы вылетели. Однако то, как мы играли – мы заслуживали вылета. Была решающая игра. Считаю, что сейчас мы на том месте, на котором должны быть. Надо делать выводы", - сказал Габелок.