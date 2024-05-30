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Хавбек Металлиста 1925: То, как мы играли – мы заслуживали вылета

Премьер-лига

Артем Габелок говорит, что нужно делать выводы

Хавбек Металлиста 1925: То, как мы играли – мы заслуживали вылета

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Металлиста 1925" Артем Габелок после матча последнего тура УПЛ против "Вереса" (1:2) высказался по поводу вылета в Первую лигу.

"Трудно осознавать, что мы вылетели. Однако то, как мы играли – мы заслуживали вылета. Была решающая игра. Считаю, что сейчас мы на том месте, на котором должны быть. Надо делать выводы", - сказал Габелок.

Напомним, по итогам сезона-2023/24 "Металлист 1925" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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