Долганский продолжит тренировать Ворсклу. С игроками не все так однозначно

" Ворскла " определилась с главным тренером на следующий сезон.

Как сообщает ТаТоТаке, руководство полтавского клуба приняло решение, что наставником команды в сезоне-2024/25 остается Сергей Долганский.

В то же время, с игроками команды у тренерского штаба пока что нет такой определенности.

Известно, что в Полтаве не останутся Наджеб Якубу, который переходит в "Рух", и Руслан Степанюк, который пока выбирает себе новую команду.

По остальным игрокам ситуация такова