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Долганский продолжит тренировать Ворсклу. С игроками не все так однозначно

Премьер-лига
Обновлено

Новости из стана полтавского клуба

Долганский продолжит тренировать Ворсклу. С игроками не все так однозначно

shakhtar.com

Новина українською

"Ворскла" определилась с главным тренером на следующий сезон.

Как сообщает ТаТоТаке, руководство полтавского клуба приняло решение, что наставником команды в сезоне-2024/25 остается Сергей Долганский.

В то же время, с игроками команды у тренерского штаба пока что нет такой определенности.

Известно, что в Полтаве не останутся Наджеб Якубу, который переходит в "Рух", и Руслан Степанюк, который пока выбирает себе новую команду.

По остальным игрокам ситуация такова

  • Ведутся переговоры с голкипером Павлом Исенко;
  • истекает срок аренды игрока "Шахтера" Виктора Корниенко;
  • неизвестна судьба игроков, которых приглашали в команду под Виктора Скрипника - Тиагу Сантаны, Фелипе Родригеса, Ардита Толи, Тиаго Куньи, Лукаса Рамиреса (контракт до 31.12.2025);
  • почти наверняка уйдет Амилькар Коджови, а вот судьба Родела Ричардса будет решена в ближайшие недели. Форвард залечил травму, но не играл долгое время.
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Ворскла (Полтава) Сергей Долганский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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