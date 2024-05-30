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Долганский продолжит тренировать Ворсклу. С игроками не все так однозначно
Новости из стана полтавского клуба
shakhtar.com
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Как сообщает ТаТоТаке, руководство полтавского клуба приняло решение, что наставником команды в сезоне-2024/25 остается Сергей Долганский.
В то же время, с игроками команды у тренерского штаба пока что нет такой определенности.
Известно, что в Полтаве не останутся Наджеб Якубу, который переходит в "Рух", и Руслан Степанюк, который пока выбирает себе новую команду.
По остальным игрокам ситуация такова
- Ведутся переговоры с голкипером Павлом Исенко;
- истекает срок аренды игрока "Шахтера" Виктора Корниенко;
- неизвестна судьба игроков, которых приглашали в команду под Виктора Скрипника - Тиагу Сантаны, Фелипе Родригеса, Ардита Толи, Тиаго Куньи, Лукаса Рамиреса (контракт до 31.12.2025);
- почти наверняка уйдет Амилькар Коджови, а вот судьба Родела Ричардса будет решена в ближайшие недели. Форвард залечил травму, но не играл долгое время.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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