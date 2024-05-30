Карпаты при посредничестве Коноплянки могут подписать опорника сборной Северной Македонии

" Карпаты " проявляют интерес к полузащитнику "Краковии" и сборной Северной Македонии Яни Атанасову.

24-летний опорник выдал хороший сезон в польской Экстраклясе - забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 35 матчах.

Действующий контракт футболиста, посредником в переговорах с которым может выступить его бывший одноклубник Евгений Коноплянка, рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. При этом "Краковии" в январе 2023 года он обошелся в 420 тысяч евро (именно за столько польский клуб приобрел полузащитника у хорватского "Хайдука").