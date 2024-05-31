Судаков: Для меня это был успех - я забил Барселоне, мы обыграли Барселону, и меня назвали лучшим игроком матча

Украинский полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков рассказал британским СМИ о футболе во время войны и подлился мыслями о прошедшем сезоне.

"Сегодня в Украине нет безопасного места, все боятся. Морально это сложно. Каждый раз, когда моя дочь слышит сирены, она бежит прятаться под одеяло. Трудно это принять, хотя у меня есть возможность перевезти семью за пределы Украины.

Хороший пример того, как обстоят дела сейчас, – наша последняя игра в Днепре длилась пять часов. Было четыре остановки из-за сирен воздушной тревоги, и каждый раз было довольно сложно продолжать матч.

Особенно тяжело, когда я играю матчи в еврокубках и вижу сообщения от жены, в которых говорится, что где-то был прилет в 4 часа утра, или она услышала звуки от ракет, пролетающих над головой.

Для "Шахтера" это был хороший сезон. Мы выиграли чемпионат и Кубок здесь, в Украине, и хорошо играли до последнего игрового дня в группе Лиги чемпионов. Лично для меня это был успех. Я забил "Барселоне", мы обыграли "Барселону", и меня назвали лучшим игроком матча.

Аэропорты в Украине по-прежнему закрыты, поэтому на наши игры нам приходится ехать на автобусе в Гамбург. Есть много людей, которые переехали из Украины в Германию, и мы почувствовали их поддержку. Я очень горжусь тем, что представляю свою страну в этих соревнования", - рассказал Судаков.