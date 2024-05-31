Александрия предлагает Калитвинцеву контракт с 50% скидкой. Игрок не согласен

Контракт хавбека " Александрии " Владислава Калитвинцева истекает уже сегодня, 31 мая.

И как сообщает журналист Игорь Бурбас, клуб хочет, но пока не может продлить отношения с игроком.

По данным источника, игрока готовы продлить, но на условиях 50% дисконта. Сам Влад тоже хотел бы остаться, но отказывается идти на такое значительное понижение зарплаты.

Напомним, что в прошедшем сезоне 31-летний Калитвинцев провел за "горожан" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.