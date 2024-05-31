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Большинство легионеров Ворсклы покинут клуб летом
Вингер полтавчан Коджови уже покинул команду
"Ворскла" договорилась с вингером Коджови о расторжении контракта, который завершался в июне 2024 года.
Также через месяц завершаются контракты или аренды у ряда футболистов "Ворсклы" с которыми полтавчане не планируют продолжать сотрудничество. В список таких футболистов входит: Тиаго Сантана, Филипе Родригес - конец аренды из бразильского "Метрополитано", Ардит Толи, Тьяго Кунья - арендованные у "Гуарани", Сильвио Вокрри - конец контракта 31 мая 2024 года.
Также клуб покинут Виктор Корниенко - конец аренды и Владимир Чеснаков - он завершил карьеру футболиста
Напомним, что "Ворскла" заняла 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. У них 33 очка в 30 матчах.
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