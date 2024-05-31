Большинство легионеров Ворсклы покинут клуб летом

"Ворскла" договорилась с вингером Коджови о расторжении контракта, который завершался в июне 2024 года.

Также через месяц завершаются контракты или аренды у ряда футболистов "Ворсклы" с которыми полтавчане не планируют продолжать сотрудничество. В список таких футболистов входит: Тиаго Сантана, Филипе Родригес - конец аренды из бразильского "Метрополитано", Ардит Толи, Тьяго Кунья - арендованные у "Гуарани", Сильвио Вокрри - конец контракта 31 мая 2024 года.

Также клуб покинут Виктор Корниенко - конец аренды и Владимир Чеснаков - он завершил карьеру футболиста

Напомним, что "Ворскла" заняла 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. У них 33 очка в 30 матчах.