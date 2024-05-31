Имад Ашур: Я разделяю амбиции президента Полесья быть в тройке лучших в УПЛ

На следующий день после победного матча последнего тура УПЛ сезона 2023/24 против действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера" руководство житомирского " Полесья " объявило о смене главного тренера. На посту наставника Сергея Шищенко сменил Имад Ашур, который до того работал с юношеской командой СК "Днепр-1".

Журналист UA-Football Владислав Личик пообщался с новым коучем "волков" по поводу его назначения. Имад Ашур рассказал о своих амбициях и ожиданиях от первого вызова на взрослом уровне, а также поделился мыслями на счет своей футбольной и жизненной философии.

— Прежде всего, поздравляем вас с назначением на пост главного тренера. Первый вопрос: как долго велись переговоры с "Полесьем"? И знали ли вы, что точно возглавите команду еще до того, как определилась ее итоговая позиция в турнирной таблице УПЛ?

— Большое спасибо за поздравления. Мне сейчас, откровенно говоря, очень сложно назвать точно временную границу, когда именно начались переговоры. Это произошло еще во время предыдущего юношеского чемпионата, в котором я принимал участие в качестве тренера. И эти переговоры были достаточно длительными, но в конечном итоге да, я знал о роли немного заранее.

— То есть можно констатировать, что переговоры велись за определенное время до того, как стала известна окончательная позиция житомирян в таблице?

— Да-да, это точно. Если брать итоговую позицию, то да.

— Получается, вы приняли бы приглашение, даже если бы "Полесье" не вышло в еврокубки?

— Я ориентировался не на еврокубки точно, я ориентировался на проект клуба, на его амбиции. Когда же снова идет речь о такой возможности, и о таком доверии со стороны руководства, то здесь уже точно не обращаешь внимание на место в таблице. Еврокубки в этом случае выступают как бонус, скажем так.

— Этот бонус добавляет больше мотивации или наоборот, возможно, порождает какие-то переживания перед новым вызовом?

— Вы знаете, для меня, так или иначе, это будет новый вызов. И если бы я предпочитал эмоции, которые вызывают чувство волнения, то тогда бы, скорее всего, я отказался бы от работы. И, возможно, вообще не был бы в футболе (смеется). Потому что вы знаете, что это работа, которая требует принимать очень много решений как и от футболистов, так и от тренерского штаба. Тем более, от главного тренера, именно в ситуации повышенной эмоциональности. Поэтому, очень важно принимать эти эмоции, не давать им переходить в какие-то более длительные чувства и пытаться принимать лучшие решения. В этом случае все же я стараюсь думать исключительно о процессе планирования, о процессе построения команды. И делать это трезво, насколько это возможно. Воспринимать каждый день, каким он есть... И так же этот вызов принимать как можно более сознательно, трезво и спокойно.

— Если говорить о вашей личной карьере, то, по сути, состоялся такой резкий скачок, в котором вы оттолкнулись от структуры "Днепра-1". И при этом вы не были главным во взрослой команде - и сразу в команду из еврокубков. Вас мотивирует по-спортивному такая новая ветка развития в вашей карьере?

— Безусловно, это невероятная возможность. Опять же, я могу только благодарить руководство за такое доверие, потому что мы понимаем, что это таки не типичное назначение, если мягко говоря. И такое доверие, оно может только мотивировать. Размер проекта, амбиции и состав, который планируется. Это все мотивирует, вдохновляет, и дарит возможность воплощать те вещи, которые в свою очередь по моему опыту могут приносить как желаемую, привлекательную, агрессивную и интенсивную игру, так и результат. Люди в клубе, эта группа игроков в таком амбициозном проекте, можгут только мотивировать и вдохновлять. В моем случае это именно так.

— Понятно, что прошло совсем мало времени для того, чтобы делать выводы. Но как считаете, вам хватит времени для подготовки команды к старту выступлений в еврокубках?

— Это очень комплексный вопрос. Прежде всего, если брать наблюдения со стороны, то у нас должно хватить времени для того, чтобы подойти по крайней мере в адекватных кондициях к первому матчу. Вопрос в том, чтобы все же донести определенные идеи. Это не может быть каким-то шаблонным моментом. Просто потому, что каждый человек является отдельной личностью. Как он будет воспринимать эти моменты? Как будут игроки воспринимать индивидуально и коллективно этот процесс? Это все можно сказать только тогда, когда уже процесс запустится. Потому что вопрос компетенции - это одно. Мы знаем очень хорошо уровень футболистов, с которыми будем работать. Я знаю уровень ребят, но здесь уже вопрос больше доверия, которое должно быть построено; процесса, который должен выявлять недостатки и моменты, над которыми нужно больше работать; моменты, благодаря которым удается ускорить процесс и процесс улучшения. И дальше только время это покажет. Поэтому все относительно, и время вообще - это относительное явление. Поэтому, мне нужно погрузиться в процесс, начать его, и тогда уже мы сможем более конкретно об этом говорить. Возможно, даже публично.

— Вы упомянули о понятии "адекватных кондиций". Это, прежде всего, имеется в виду задача минимум в плане физических кондиций, или уже какая-то интеграция своего виденья?

— Вопрос в том, что вообще нельзя физическую составляющую, по моему мнению, отделять от какого-то другого аспекта подготовки. Поэтому, физически так же требования будут достаточно большие с точки зрения интенсивности. А интенсивность - это не то, как быстро мы бегаем. Это о том, как мы принимаем решения. Вот в этом ритме, который мы хотим видеть, то действительно нам надо будет много выполнять двигательной работы и интенсивных изменений направлений и тому подобное. Здесь надо понимать такое важное понятие, как интенсивность работы с мячом. Это о том, как мы принимаем решение, как мы оцениваем, как мы готовимся к принятию мяча и какие решения, и ориентиры мы видим, и как качественно мы их интерпретируем. Потому что все это должно происходить очень быстро. Иногда на это есть секунда, полсекунды, или даже мгновение. И это все очень комплексный процесс.

И, конечно, физическая составляющая очень важна, но не менее важной будет ментальная составляющая - насколько коллектив будет верить в это, насколько будет это принимать. Конечно, если мы говорим о других аспектах, то понимание игры, или же тактика (назовем это так, чтобы было более понятно), - это тоже очень важный аспект. Ну и никуда не делись технические качества, которые есть у наших игроков. Мы так же их будем исследовать уже непосредственно в процессе. Будем понимать, какие у нас есть сильные стороны и какие ограничения. И все это, уже будет потом показывать, или создавать определенную картину.

— Вы сказали, что физические кондиции являются неотъемлемой частью непосредственно игрового стиля. А какая ваша философия футбола, или какую игру вы хотите привить "Полесью"?

— Физические кондиции - это вообще непосредственная часть игры в футбол. Мы не можем представить игру в футбол, если мы говорим о высоких достижениях, без учета физических кондиций. И опять же, я об этом уже говорил, и повторю, что я не являюсь сторонником того, чтобы говорить, что вот это - моя философия. Философия - это вообще очень глубокое слово, которое мы, как и многие другие понятия, используем в более простом контексте, потому что нам надо просто общаться, мы не будем каждый раз углубляться в каждое слово, это понятно. Но в целом, по моему мнению, есть потребности игры. Есть требования к игре. В игре есть правила, соответственно - и требования, чтобы достигать определенного результата. И для меня главной задачей является то, чтобы команда была готова ко всем вероятностям, которые могут быть на поле. Понятно, что нельзя подготовиться к каждому сценарию, но надо стараться максимально держать коллектив, держать индивидуальности, чтобы они были максимально готовы к неопределенным моментам. Это очень важно, потому что мы хотим, чтобы все было решено на доске, но на макете так не работает. Это мои убеждения. Если говорить о том, во что верю - то я верю в это. Но я верю так же в то, что за счёт понимания игры, понимания пространства, ориентиров и так же других аспектов подготовки, о которых мы говорили предварительно, до этого можно добраться. Чтобы команда была структурирована, но разнообразна, при этом разнообразна не потому, что я хочу сегодня играть так, а завтра иначе, а потому, что мы прямо сейчас принимаем участие в игре, в матче. Этот матч является отдельным событием, и мы должны выполнять сейчас именно то, чего требует игра. В каждом эпизоде, индивидуально, коллективно, в структурированном виде. И тогда мы будем понимать, что сейчас требует от нас игра, что нам предлагает соперник.

Если мы сможем доминировать на половине соперника - безусловно, это будет замечательно, однако и если соперник будет пытаться прессинговать высоко, мы найдем место, где сделать ему больно. И это главный момент - команда должна быть максимально эффективной. Так или иначе, от футболистов будет требоваться результат, и мы должны его добывать. И тогда игра будет приближать нас к этому результату, но за счет ее понимания, и того, как преодолевать эти препятствия, которые являются неопределенными. То есть, для меня игра - это неопределенность, как и жизнь, фактически.

— То есть, подытоживая, можно сказать, что вы не являетесь представителем конкретной игровой философии. Так как есть, например, наставники, которые придерживаются четкой парадигмы, и независимо от соперника, требуют от своих подопечных пропагандировать ту или иную определенную игровую концепцию. То есть вы более гибко к этому подходите?

— На самом деле, принципы у нас всегда будут одни и те же, и будут неотъемлемыми. Однако, эти принципы должны адаптироваться под реалии, которые есть на поле. Потому что все равно, как я говорил, кратчайший путь к воротам соперника - это прямая линия. Если нам соперник даст добраться до ворот по прямой линии - ну, это супер. Мы это используем, потому что мы не бестолковые, потому что в этом нуждается сейчас игра. Соперник нам дал пространство, мы его использовали, но мы же понимаем, что так никогда не происходит. Поэтому, наша идея всегда должна заключаться в том, чтобы намереваться добраться до ворот соперника, но учитывая ориентиры, которые есть перед нами. В частности, что делает соперник, и что делают наши игроки, как они интерпретируют эти ориентиры. И вы же понимаете, что даже в одной игре соперник может решить в какой-то период прессинговать высоко и агрессивно, а в другой период оппонент решит, возможно, учитывая счет или физическое состояние, играть в низком блоке. В любой ситуации мы будем хотеть добраться до ворот соперника как можно быстрее, как можно более эффективно, в лучших кондициях, то есть в кондициях, где мы можем обострять, а не где нам придется играть назад и возвращаться к своим воротам.

И вот эта идея структурированной игры, интенсивной, с мячом, без мяча, агрессивной, с целью добраться до ворот соперника и добраться глубины - это как раз то, во что я верю. Но мы должны адаптироваться под мир и реальность. А реальность, пока она не наступила, она не является реальностью. Она является лишь воображением, лишь нашей фантазией. И когда она наступает, если мы подготовились к неопределенности, ко многим вариантам, которые могут происходить на поле - тогда мы вооружены и вероятность результата может быть в нашу пользу.

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— Возвращаясь к еврокубкам. Понятно, что за весь клуб вы не можете отвечать. А вот для себя какой результат в Лиге конференций будете считать успешным?

— Я хочу побеждать в каждой игре. Понимаю, что это может звучать как какой-то юношеский максимализм. Однако, это немного не так. Идея в том, что мы подходим к каждой игре, учитывая недельный цикл, и мы хотим показать лучший результат в конкретном матче. Для этого, как я говорил перед этим, мы должны быть погружены в каждый момент и аспект. А чтобы быть погруженным в каждый эпизод, мы должны соответственно тренироваться. Поэтому я верю в то, что мы должны подходить к каждой игре как к отдельному событию, и стараться сделать все, чтобы достичь результата. Но опять же, учитывая наши принципы. Потому что все хотят выигрывать. Нет людей, которые не хотят выигрывать. Но большой вопрос - выигрывать как? Потому что отказываться от своих принципов мы точно не будем. И тогда, если идет речь о том, что будет хорошим результатом... По моему мнению, хочется побеждать во всех поединках. Но опять же, это лишь моя фантазия, мое воображение. Поэтому я не сторонник того, чтобы гадать. Я являюсь последователем идеи, чтобы работать ежедневно и проживать каждый момент.

— Если возвращаться к национальному первенству, у вас есть амбиции бороться за чемпионство?

— У меня лично да. Есть амбиции попасть на максимально высокие места. Но давайте мы будем реально говорить. Опять же, амбиции, желания, фантазии - это не реальность. Реальность мы узнаем уже, когда она произойдет, когда события произойдут. Поэтому, амбиции действительно есть. Насколько я помню, президент публично так же высказывался относительно амбиций клуба, относительно желания быть в тройке. Я разделяю эти амбиции. Но покажет время, потому что, как я говорю, жизнь, как и футбол, который для меня является неотъемлемой частью жизни, - очень комплексное понятие и очень непредсказуемое. Все может быть. И действительно, мы будем стараться делать все для того, чтобы дотянуться к как можно более высоким местам. И это можно делать так же, побеждая в каждой игре. Или же, по крайней мере, делая все для этого.

— Вы процитировали слова президента клуба на счет амбиций быть в тройке. А вот если отделять определенное воображение и ожидания. Как вы считаете, клуб, в котором вы работаете, готов к такой борьбе?

— Сейчас, с точки зрения того, что уже вырисовывается в составе, я считаю, что проведена большая работа со стороны руководства и людей, которые отвечают непосредственно за селекцию. На бумаге состав выглядит очень амбициозно. Я очень верю в ту предыдущую работу, которую я делал в своей жизни и в работу, и компетенцию тех людей, которые были всегда со мной рядом. Так же мне очень импонирует компетенция тех людей, которые остались из предыдущего штаба. И сейчас наша цель заключается в том, чтобы работать вместе в одном направлении и понимать, что мы делаем что-то очень важное и большое для клуба, для руководства и для города. Поэтому, по моему мнению, у нас есть все сейчас, чтобы пытаться соответствовать таким амбициям. И это уже не говоря об условиях, в которых будет происходить подготовка и работа. То есть, надо отдать должное руководству. Условно, база, над которой сейчас ведется работа, может быть произведением искусства. Поэтому, все есть. Дальше уже многое будет зависеть как от коллектива, так и от каждой индивидуальности этого коллектива, так и от неопределенных событий, о которых мы пока можем не знать.

— После вашего назначения сразу появилась информация о кадровых изменениях. Некоторые игроки ушли, некоторые приходят. Вот такая кадровая политика - это решение клуба, с которым вы согласились? Или это уже чистка с учетом ваших пожеланий, непосредственно при вашем участии?

— Зависит от игроков и от периода, когда принимались решения. Были какие-то моменты, когда уже были приняты определенные решения. В какой-то момент у нас уже был диалог, поэтому здесь такой микс.

— Можете назвать кандидатуры, решения по которым принимались уже вместе с вами?

— Я бы не хотел, откровенно говоря, вдаваться в такие подробности. Мне в этом клубе понравились амбиции, идеи и его стремительное развитие. К тому же, мне очень нравится то направление, структура и построение работы, которая сейчас ведется. В частности, в клубе принимаются решения не исключительно из-за желания одного человека, то есть тренера или кого-то другого. А есть определенный комитет по вопросам трансферов, где идет общение, где есть учет вариантов, где есть нормальные, здоровые, ежедневные дискуссии. И по моему мнению, это наиболее здоровый вариант работы современного футбольного клуба. Поэтому, именно это больше всего привлекает. Это и касается тех решений, которые были так же приняты без моего участия. То есть, до того, как было уже утверждено мое назначение, так же они были выполнены и приняты профессионально. Поэтому здесь нельзя жаловаться, можно только радоваться тому, в каком направлении движется клуб. И радоваться составу также.

— Не обращаясь к конкретным именам, ибо, как вы сказали, решения принимаются коллегиально, но если брать чисто ваши пожелания: на какие позиции вы хотели бы, чтобы клуб пригласил новых игроков? Или, возможно, есть определенный конкретный вектор: наши футболисты или легионеры?

— Здесь точно нет приоритета. По крайней мере, с моей точки зрения. Мы должны понимать, что нам может дать эта личность и игрок, непосредственно на футбольном поле. Конечно, за пределами поля мы тоже хотим знать о человеке, но мы никогда этого не узнаем, пока не начнем работать с ним. Если брать направление, которое сейчас было, по моему мнению, усилений было достаточно практически в каждом звене. И они были существенные. Если же брать дальнейшее усиление, то сейчас также ведутся разговоры внутри клуба. Скажем так, у трансферного комитета пока есть несколько векторов. И я бы все же хотел, если состоятся еще какие-то трансферы, то чтобы это уже было объявлено клубом в то время, когда они состоятся.

— И последний вопрос. Какие ваши ожидания от нового сезона?

— Как я говорил ранее, это большой вызов для меня, и мне хочется максимально со спокойной и трезвой головой начать этот сезон. То есть, всегда проходя мимо своих эмоций, или двигаясь параллельно с ними. Потому что время у нас есть на подготовку. Но все же, вы понимаете, что это не два месяца, и не три. Поэтому каждый день, каждое мгновение, которое мы проводим, оно будет максимально важным. Поэтому, это я ожидаю прежде всего от себя, потому что я могу отвечать только за себя. Я ожидаю максимальной сфокусированности именно на каждом мгновении, ежедневно. Конечно, учитывая много ориентиров и факторов, за которыми надо следить, как на позиции главного тренера. Рассчитываю и на поддержку тех, кто будет рядом. Ведь все же идея в том, чтобы мы двигались в одном направлении и понимали, для чего мы здесь. Это не только о наших каких-то там целях, но и о нашем назначении и призвании. Потому что, по моему мнению, это тоже очень важно.

И я ожидаю, что вот эти недели первые будут направлены на такой симбиоз бескомпромиссной, интенсивной и тяжелой работы, но которая одновременно будет приносить удовольствие. Потому что каждый будет чувствовать, что ежедневно он эволюционирует и улучшается. И так же получать удовольствие не от легкой жизни, а от ежедневного прогресса. Удовольствие от того, что у нас будут возникать проблемы и как мы будем их преодолевать, получать удовольствие от этого процесса, который будет очень похож на жизнь. Потому что в жизни все так же. У нас есть препятствия. Для кого-то препятствие может быть чем-то, что вызывает страх и заставляет человека остановиться, а для кого-то сложности являются лишь вызовом. Я хочу, чтобы все наши препятствия были только вызовами, чтобы мы их преодолевали вместе и двигались в том направлении, и к тем целям, которые клуб ставит перед нами, и которых мы так же очень хотим достичь.

— Красивое окончание. Желаем успеха!