Хавбек Миная: Знаю, что клубу уже поступило три официальных предложения

Атакующий полузащитник "Миная" Тимур Кораблин прокомментировал интерес к своей персоне со стороны украинских клубов.

- Какие у тебя ближайшие планы?

- Сейчас нахожусь в Запорожье вместе со своей семьей. Мой контракт с "Минаем" рассчитан еще на два года. Клуб вот-вот должен объявить о планах подготовки.

- В СМИ писали, что тобой интересуется "Ворскла" и "Заря". Слышал что-то об этом?

- Да. Также у меня был разговор с представителями "Колоса" и "Черноморца". Знаю, что "Минаю" уже поступило три официальных предложения.

- Какой из вариантов тебе импонирует больше других?

- Все предложения очень интересные, очень приятно, что такие известные команды проявляют интерес. Хорошие команды, тренеры, условия для совершенствования, нужно будет все взвесить.

- С кем советуешься, когда нужно принимать судьбоносные решения?

- Мои самые родные - мама и бабушка - далеки от футбола, они всегда поддерживают и говорят, чтобы я слушал свое сердце. В футбольных вопросах советуюсь со своим братом Олегом Данченко, лучшим другом и, конечно, со своим агентом, - рассказал Кораблин.