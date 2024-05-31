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Хавбек Миная: Знаю, что клубу уже поступило три официальных предложения
Футболист - об интересе к нему со стороны команд УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Атакующий полузащитник "Миная" Тимур Кораблин прокомментировал интерес к своей персоне со стороны украинских клубов.
- Какие у тебя ближайшие планы?
- Сейчас нахожусь в Запорожье вместе со своей семьей. Мой контракт с "Минаем" рассчитан еще на два года. Клуб вот-вот должен объявить о планах подготовки.
- В СМИ писали, что тобой интересуется "Ворскла" и "Заря". Слышал что-то об этом?
- Да. Также у меня был разговор с представителями "Колоса" и "Черноморца". Знаю, что "Минаю" уже поступило три официальных предложения.
- Какой из вариантов тебе импонирует больше других?
- Все предложения очень интересные, очень приятно, что такие известные команды проявляют интерес. Хорошие команды, тренеры, условия для совершенствования, нужно будет все взвесить.
- С кем советуешься, когда нужно принимать судьбоносные решения?
- Мои самые родные - мама и бабушка - далеки от футбола, они всегда поддерживают и говорят, чтобы я слушал свое сердце. В футбольных вопросах советуюсь со своим братом Олегом Данченко, лучшим другом и, конечно, со своим агентом, - рассказал Кораблин.
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