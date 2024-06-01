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Верес – Эпицентр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Премьер-лига

Верес - Эпицентр: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2 июня ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес – Эпицентр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Фото: upl.ua

Новина українською

"Верес" во втором матче плей-офф за право участия в УПЛ будет принимать "Эпицентр". Первый матч между этими командами завершился вничью, потому вся борьба еще впереди. Представители Первой лиги в течение большей части матча играли качественно, но удержать преимущество не смогли. Однако этот матч они могут занести себе в актив.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Решающее противостояние между этими командами состоится в воскресенье, 2 июня. В этот день в 17:00 соперники сыграют на стадионе "Авангард" в Ровно.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Верес (Ровно) Где смотреть футбол Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Пригода
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