Верес – Эпицентр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

"Верес" во втором матче плей-офф за право участия в УПЛ будет принимать "Эпицентр". Первый матч между этими командами завершился вничью, потому вся борьба еще впереди. Представители Первой лиги в течение большей части матча играли качественно, но удержать преимущество не смогли. Однако этот матч они могут занести себе в актив.

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Решающее противостояние между этими командами состоится в воскресенье, 2 июня. В этот день в 17:00 соперники сыграют на стадионе "Авангард" в Ровно.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).