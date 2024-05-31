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Мороз - о победе над Левым Берегом: Это был классический матч плей-офф
Впереди - ответная игра
Фото: ФК Оболонь
Опорник "Оболони" Тарас Мороз прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в первом переходном матче за право участия в УПЛ следующего сезона.
"Поздравляю наших болельщиков. Мы сделали маленький шаг к своей цели - остаться в УПЛ. На самом деле еще ничего не решено, мы настраиваемся на ответный матч.
Это был угловой, предварительно с Даниилом Карасем сработались, он сбросил на меня и я пробил в створ ворот. Мы на тренировках работаем над стандартами поэтому сегодня получилось реализовать то, что наигрываем.
Это был классический матч плей-офф. Здесь не надо ожидать красивого футбола. Перед нами стоит задача остаться в УПЛ, нам нужен результат. У нашего соперника задача аналогичная. Именно поэтому наш матч был насыщен борьбой, много стандартов, много фолов", - сказал Мороз в комментарии УПЛ ТВ.
Ответная игра состоится 2 июня.
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