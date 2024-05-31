Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Кривбасса вызван в сборную Нигера
Даниэль Соса поможет национальной команде в матче против Конго
Фото: ФК Кривбас
Нападающий криворожского "Кривбасса" Даниэль Соса получил вызов в сборную Нигера, сообщает пресс-служба криворожского клуба.
25-летний футболист отправится в расположение своей национальной команды через несколько дней. 6 июня сборную Нигера ожидает выездной поединок против Конго в рамках квалификации на Чемпионат Мира 2026.
Нигер после 2 туров идет третьим среди пяти участников, имея победу и поражение. Лидируют - Марокко и Замбия.
В сезоне-2023/24 Соса отыграл 12 матчей за криворожан, забил 1 гол и оформил 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Забарный: У меня интересовались Шапаренко и Бражко, но это очень большой риск, брать игроков из УПЛ
- За его прозвище сражались Довбик, Серлот и Беллингем. Кто такой Пичичи
- Спортивный директор Металлиста Кобин покинул клуб
- Маркевич рассказал, почему его сын вернулся за границу
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО