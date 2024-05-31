Нападающий Кривбасса вызван в сборную Нигера

Нападающий криворожского "Кривбасса" Даниэль Соса получил вызов в сборную Нигера, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

25-летний футболист отправится в расположение своей национальной команды через несколько дней. 6 июня сборную Нигера ожидает выездной поединок против Конго в рамках квалификации на Чемпионат Мира 2026.

Нигер после 2 туров идет третьим среди пяти участников, имея победу и поражение. Лидируют - Марокко и Замбия.

В сезоне-2023/24 Соса отыграл 12 матчей за криворожан, забил 1 гол и оформил 2 ассиста.