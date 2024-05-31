Спиваков: Даже на уровне плей-офф скорости больше, чем в Первой лиге

Полузащитник "Левого Берега" Андрей Спиваков прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1) в первом переходном матче за право участия в УПЛ в следующем сезоне.

"Жаль, что проиграли. Знали, что будет много борьбы. У нас был момент со стандарта, "Оболонь" забила со стандарта. Даже на таком уровне скорости больше, чем в Первой лиге. Мы немного должны были привыкать к этому.

Надеюсь, во втором матче уже будет лучше, при поддержке своих трибун. Очень жаль, что не забил свой момент, но очень высокий уровень голкипера. Рыбка - легенда украинского футбола. Он сыграл феноменально", - рассказал Спиваков в комментарии УПЛ ТВ.