Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спиваков: Даже на уровне плей-офф скорости больше, чем в Первой лиге
Хавбек "Левого Берега" - о поражение от "Оболони" в первом матче
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Левого Берега" Андрей Спиваков прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1) в первом переходном матче за право участия в УПЛ в следующем сезоне.
"Жаль, что проиграли. Знали, что будет много борьбы. У нас был момент со стандарта, "Оболонь" забила со стандарта. Даже на таком уровне скорости больше, чем в Первой лиге. Мы немного должны были привыкать к этому.
Надеюсь, во втором матче уже будет лучше, при поддержке своих трибун. Очень жаль, что не забил свой момент, но очень высокий уровень голкипера. Рыбка - легенда украинского футбола. Он сыграл феноменально", - рассказал Спиваков в комментарии УПЛ ТВ.
Ответная игра пройдет 2 июня и начнется в 16:00.
Популярное сейчас
- Александрия предлагает Калитвинцеву контракт с 50% скидкой. Игрок не согласен
- Забарный: У меня интересовались Шапаренко и Бражко, но это очень большой риск, брать игроков из УПЛ
- За его прозвище сражались Довбик, Серлот и Беллингем. Кто такой Пичичи
- Маркевич рассказал, почему его сын вернулся за границу
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО