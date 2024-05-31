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Спиваков: Даже на уровне плей-офф скорости больше, чем в Первой лиге

Премьер-лига

Хавбек "Левого Берега" - о поражение от "Оболони" в первом матче

Спиваков: Даже на уровне плей-офф скорости больше, чем в Первой лиге

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Левого Берега" Андрей Спиваков прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1) в первом переходном матче за право участия в УПЛ в следующем сезоне.

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"Жаль, что проиграли. Знали, что будет много борьбы. У нас был момент со стандарта, "Оболонь" забила со стандарта. Даже на таком уровне скорости больше, чем в Первой лиге. Мы немного должны были привыкать к этому.

Надеюсь, во втором матче уже будет лучше, при поддержке своих трибун. Очень жаль, что не забил свой момент, но очень высокий уровень голкипера. Рыбка - легенда украинского футбола. Он сыграл феноменально", - рассказал Спиваков в комментарии УПЛ ТВ.

Ответная игра пройдет 2 июня и начнется в 16:00.

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Оболонь (Киев) Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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