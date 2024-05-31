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УПЛ открыла голосование за лучших игрока и тренера мая
"Динамо" представлено в одной номинации, "Шахтер" - в двух
upl.ua
УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера по итогам мая.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе уже голосуют болельщики.
На звание игрока месяца претендуют:
- Николай Михайленко ("Александрия");
- Артур Ременяк ("Минай");
- Ггеоргий Судаков ("Шахтер");
- Луифер Эрнандес ("Полесье").
На звание тренера месяца претендуют:
- Руслан Ротань ("Александрия");
- Александр Шовковский ("Динамо");
- Марино Пушич ("Шахтер");
- Сергей Шищенко ("Полесье").
Проголосовать можно по ссылке.
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