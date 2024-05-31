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УПЛ открыла голосование за лучших игрока и тренера мая

Премьер-лига

"Динамо" представлено в одной номинации, "Шахтер" - в двух

УПЛ открыла голосование за лучших игрока и тренера мая

upl.ua

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УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера по итогам мая.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе уже голосуют болельщики.

На звание игрока месяца претендуют:

- Николай Михайленко ("Александрия");
- Артур Ременяк ("Минай");
- Ггеоргий Судаков ("Шахтер");
- Луифер Эрнандес ("Полесье").

На звание тренера месяца претендуют:

- Руслан Ротань ("Александрия");
- Александр Шовковский ("Динамо");
- Марино Пушич ("Шахтер");
- Сергей Шищенко ("Полесье").

Проголосовать можно по ссылке.

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Александр Шовковский Руслан Ротань Сергей Шищенко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Полесье (Житомир) ФК Минай Георгий Судаков Николай Михайленко Артур Ременяк Марино Пушич Луифер Эрнандес
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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