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Вратарь Левого Берега: Постараемся не упустить шанс выйти в УПЛ
Ответная игра 2 июня
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Левого Берега" Максим Механив прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1) в рамках стыкового матча за место в УПЛ.
- Мы настраивались на то, что будет немало борьбы. "Оболонь" играет более в бойцовский футбол, ожидали много борьбы и такую игру. Ждем следующего матча.
- Чувствуется ли разница между Первой и Премьер-лигой? Вы непосредственно на вратарской позиции и в команде, что слышали?
- Конечно, чувствуется. Другая скорость футбола, борьба.
- Пропущенный мяч вашей команды. Вы изначально хотели идти на выход, забирать мяч?
- Я видел высокую подачу, не успевал на нее, вернулся в ворота. Сбросили с дальней стойки в середину, передо мной Мороз вставил ногу и забил.
- Как оцените атакующий потенциал в сегодняшнем матче соперника? Много ли создали трудностей вам непосредственно и вашей команде?
- Много фланговых передач, много игроков с хорошим ударом с дальней дистанции. Мы ожидали такую игру, как вы говорили, отличается немного футбол в лигах. Будем разбирать и настраиваться на следующую игру.
- Поделитесь, какие задачи у вас. Есть ли задача выходить в Премьер-лигу и озвучивало ли ее руководство?
- Сейчас у нас есть такой шанс, мы стараемся его не упустить. Делаем все возможное, чтобы использовать эту возможность, - отметил Механив.
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