Вратарь Левого Берега: Постараемся не упустить шанс выйти в УПЛ

Голкипер "Левого Берега" Максим Механив прокомментировал поражение от "Оболони" (0:1) в рамках стыкового матча за место в УПЛ.

- Мы настраивались на то, что будет немало борьбы. "Оболонь" играет более в бойцовский футбол, ожидали много борьбы и такую игру. Ждем следующего матча.

- Чувствуется ли разница между Первой и Премьер-лигой? Вы непосредственно на вратарской позиции и в команде, что слышали?

- Конечно, чувствуется. Другая скорость футбола, борьба.

- Пропущенный мяч вашей команды. Вы изначально хотели идти на выход, забирать мяч?

- Я видел высокую подачу, не успевал на нее, вернулся в ворота. Сбросили с дальней стойки в середину, передо мной Мороз вставил ногу и забил.

- Как оцените атакующий потенциал в сегодняшнем матче соперника? Много ли создали трудностей вам непосредственно и вашей команде?

- Много фланговых передач, много игроков с хорошим ударом с дальней дистанции. Мы ожидали такую игру, как вы говорили, отличается немного футбол в лигах. Будем разбирать и настраиваться на следующую игру.

- Поделитесь, какие задачи у вас. Есть ли задача выходить в Премьер-лигу и озвучивало ли ее руководство?

- Сейчас у нас есть такой шанс, мы стараемся его не упустить. Делаем все возможное, чтобы использовать эту возможность, - отметил Механив.