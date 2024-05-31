Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию

Полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев покидает команду.

Как сообщает официальный сайт "горожан", у игрока закончилось трудовое соглашение с клубом - 31 мая 2024 года.

Ранее СМИ писали, что "Александрия" предлагала Владиславу новый контракт с уменьшением зарплаты на 50%.

31-летний Калитвинцев защищал цвета александрийцев" с января 2022 года. Всего он отыграл 46 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Напомним, Владислав Калитвинцев - воспитанник "Динамо", за основу киевлян провел 26 игр. Также он играл за чешский "Слован", "Черноморец", "Зарю", киевский "Арсенал" и "Десну".