  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию

Премьер-лига

Игрок остался без клуба

Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев покидает команду.

Как сообщает официальный сайт "горожан", у игрока закончилось трудовое соглашение с клубом - 31 мая 2024 года.

Ранее СМИ писали, что "Александрия" предлагала Владиславу новый контракт с уменьшением зарплаты на 50%.

31-летний Калитвинцев защищал цвета александрийцев" с января 2022 года. Всего он отыграл 46 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Напомним, Владислав Калитвинцев - воспитанник "Динамо", за основу киевлян провел 26 игр. Также он играл за чешский "Слован", "Черноморец", "Зарю", киевский "Арсенал" и "Десну".

По теме
yellow-arrow
Имад Ашур: Я разделяю амбиции президента Полесья быть в тройке лучших в УПЛ
yellow-arrow
Вратарь Левого Берега: Постараемся не упустить шанс выйти в УПЛ
yellow-arrow
УПЛ открыла голосование за лучших игрока и тренера мая
Владислав Калитвинцев ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости