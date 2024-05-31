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Кипер Днепра-1 Волынец дал согласие на переход в другой клуб УПЛ - СМИ

Премьер-лига

Вратарь продолжит карьеру в "Полесье"

Кипер Днепра-1 Волынец дал согласие на переход в другой клуб УПЛ - СМИ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец договорился с новым клубом, сообщает ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что 30-летний вратарь ведет переговоры с "Полесьем" о трансфере. По обновленной информации источника, Волынец дал согласие на переезд в Житомир.

Детали перехода неизвестны.

Волынец стал игроком "Днепра-1" летом 2023 года, перейдя из "Колоса" за 400 тысяч евро. В сезоне-2023/24 он провел 24 матча за днепрян во всех турнирах, пропустил 18 мячей и еще в 9 встречах отстоял на ноль.

Ранее была информация, что еще два игрока "Днепра-1" (Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко) присоединятся к "Полесью"

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 13:21
А в обратную сторону Бойко??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 13:21
А в обратную сторону Бойко??
Ответить
1
1

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