Кипер Днепра-1 Волынец дал согласие на переход в другой клуб УПЛ - СМИ

Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец договорился с новым клубом, сообщает ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что 30-летний вратарь ведет переговоры с "Полесьем" о трансфере. По обновленной информации источника, Волынец дал согласие на переезд в Житомир.

Детали перехода неизвестны.

Волынец стал игроком "Днепра-1" летом 2023 года, перейдя из "Колоса" за 400 тысяч евро. В сезоне-2023/24 он провел 24 матча за днепрян во всех турнирах, пропустил 18 мячей и еще в 9 встречах отстоял на ноль.

Ранее была информация, что еще два игрока "Днепра-1" (Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко) присоединятся к "Полесью"