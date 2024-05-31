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Кипер Днепра-1 Волынец дал согласие на переход в другой клуб УПЛ - СМИ
Вратарь продолжит карьеру в "Полесье"
scdnipro1.com.ua
Голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец договорился с новым клубом, сообщает ТаТоТаке.
Ранее сообщалось, что 30-летний вратарь ведет переговоры с "Полесьем" о трансфере. По обновленной информации источника, Волынец дал согласие на переезд в Житомир.
Детали перехода неизвестны.
Волынец стал игроком "Днепра-1" летом 2023 года, перейдя из "Колоса" за 400 тысяч евро. В сезоне-2023/24 он провел 24 матча за днепрян во всех турнирах, пропустил 18 мячей и еще в 9 встречах отстоял на ноль.
Ранее была информация, что еще два игрока "Днепра-1" (Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко) присоединятся к "Полесью"
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