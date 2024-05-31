  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух озвучил планы на летнее межсезонье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух озвучил планы на летнее межсезонье

Премьер-лига

Команда планирует отдыхать до 24 июня

Рух озвучил планы на летнее межсезонье

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Игроки и тренерский штаб команд "Руха" ушли в отпуск, сообщает официальный сайт "желто-черных". В частности, речь идет о первой команде, "Рух-2" и U-19.

Футболисты должны вернуться в расположение клуба 24 июня. Тогда "руховцы" из первой команды соберутся на клубной базе для прохождения медосмотра. Далее игроки начнут подготовку к новому сезону.

Вторая часть сборов пройдет в Словении с 1 по 20 июля, где подопечные Виталия Пономарева сыграет ряд спаррингов.

Напомним, сезон 2023/24 "Рух завершил 6-м месте в УПЛ. В то же время "Рух-2" занял 9-е место во Второй лиге, а "Рух" U-19 занял 8-е место в юношеском первенстве.

По теме
yellow-arrow
Акценты. Миф о непредсказуемости сезона в УПЛ
yellow-arrow
Карпаты отложили идею с приглашением лидера Полесья
yellow-arrow
Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
Рух (Львов) Рух U19 (Львов) Рух-2 (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости