Рух озвучил планы на летнее межсезонье

Игроки и тренерский штаб команд "Руха" ушли в отпуск, сообщает официальный сайт "желто-черных". В частности, речь идет о первой команде, "Рух-2" и U-19.

Футболисты должны вернуться в расположение клуба 24 июня. Тогда "руховцы" из первой команды соберутся на клубной базе для прохождения медосмотра. Далее игроки начнут подготовку к новому сезону.

Вторая часть сборов пройдет в Словении с 1 по 20 июля, где подопечные Виталия Пономарева сыграет ряд спаррингов.

Напомним, сезон 2023/24 "Рух завершил 6-м месте в УПЛ. В то же время "Рух-2" занял 9-е место во Второй лиге, а "Рух" U-19 занял 8-е место в юношеском первенстве.