Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник принял решение относительно своего будущего в клубе.

Как сообщает ТаТоТаке, Скрипник остается в харьковском клубе, который вылетел из УПЛ и, следующий сезон проведет в Первой лиге. Это стало известно после разговора наставника и руководителей клуба - в частности, президента Владимира Носова.

Контракт Скрипника с "Металлистом 1925" действителен до лета 2026 года.

Согласно данным источника, сейчас харьковчане решают три стратегические задачи: