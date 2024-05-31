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Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
Сейчас харьковчане решают три стратегические задачи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник принял решение относительно своего будущего в клубе.
Как сообщает ТаТоТаке, Скрипник остается в харьковском клубе, который вылетел из УПЛ и, следующий сезон проведет в Первой лиге. Это стало известно после разговора наставника и руководителей клуба - в частности, президента Владимира Носова.
Контракт Скрипника с "Металлистом 1925" действителен до лета 2026 года.
Согласно данным источника, сейчас харьковчане решают три стратегические задачи:
- кадровый вопрос относительно игроков первой команды;
- возможная передислокация академии клуба в Харькове - многие дети с родителями вынуждены покинуть горячую точку;
- судьба команды U-19: рассматриваются варианты создания второй команды или же заявки юношей в региональный или областной турнир - например, Киевской области.
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