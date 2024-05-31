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Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925

Премьер-лига

Сейчас харьковчане решают три стратегические задачи

Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник принял решение относительно своего будущего в клубе.

Как сообщает ТаТоТаке, Скрипник остается в харьковском клубе, который вылетел из УПЛ и, следующий сезон проведет в Первой лиге. Это стало известно после разговора наставника и руководителей клуба - в частности, президента Владимира Носова.

Контракт Скрипника с "Металлистом 1925" действителен до лета 2026 года.

Согласно данным источника, сейчас харьковчане решают три стратегические задачи:

  • кадровый вопрос относительно игроков первой команды;
  • возможная передислокация академии клуба в Харькове - многие дети с родителями вынуждены покинуть горячую точку;
  • судьба команды U-19: рассматриваются варианты создания второй команды или же заявки юношей в региональный или областной турнир - например, Киевской области.
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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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