Карпаты отложили идею с приглашением лидера Полесья

"Карпаты" пока отказались от идеи приобретения полузащитника "Полесья" Вячеслава Танковского, исходя из финансовых соображений. Об этом сообщает Sport.ua.

При этом отмечается, что львовяне, возможно, вернутся к его кандидатуре позже.

В сезоне-2023/24 Танковский был важной фигурой в составе житомирской команды. На его счету 27 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.

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"Полесье" купило игрока летом прошлого года у "Металлиста" за 150 тысяч евро. Ранее 28-летний Танковский выступал также за "Зарю", "Мариуполь", "Шахтер", киевский "Арсенал" и "Днепр-1".