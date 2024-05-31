  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты отложили идею с приглашением лидера Полесья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты отложили идею с приглашением лидера Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Львовяне переключились на других исполнителей

Карпаты отложили идею с приглашением лидера Полесья

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Карпаты" пока отказались от идеи приобретения полузащитника "Полесья" Вячеслава Танковского, исходя из финансовых соображений. Об этом сообщает Sport.ua.

При этом отмечается, что львовяне, возможно, вернутся к его кандидатуре позже.

В сезоне-2023/24 Танковский был важной фигурой в составе житомирской команды. На его счету 27 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Полесье" купило игрока летом прошлого года у "Металлиста" за 150 тысяч евро. Ранее 28-летний Танковский выступал также за "Зарю", "Мариуполь", "Шахтер", киевский "Арсенал" и "Днепр-1".

Читайте такжеКипер Днепра-1 Волынец дал согласие на переход в другой клуб УПЛ - СМИ
По теме
yellow-arrow
Акценты. Миф о непредсказуемости сезона в УПЛ
yellow-arrow
Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
yellow-arrow
Рух озвучил планы на летнее межсезонье
Вячеслав Танковский Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости