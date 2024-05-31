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Акценты. Миф о непредсказуемости сезона в УПЛ

Премьер-лига

Где интрига, где?

Акценты. Миф о непредсказуемости сезона в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Нет, я все понимаю. Слава Богу за то, что у нас сейчас вообще есть хоть какой-то футбол! Благодарность всем, кто дал нам такую возможность. Это вообще похоже на чудо - второй кряду туда-сюда полноценный чемпионат в условиях войны. Не обсуждается и не подвергается критике, адекватной в обычное нормальное время.

Опять же, нужно раскручивать наконец-то появившееся УПЛ-ТВ. Вдвойне согласен, как человек, десять лет отдавший спортивному телевидению, и не брюзжу. Но шить новое платье королю столь белыми нитками, что получается телесный цвет? Уж позвольте мне стать тем мальчиком, который разглядел эту наготу. Коль другим не видно.

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Более трех месяцев назад на этом сайте вышла статья под названием “Самый непредсказуемый сезон УПЛ?” Накануне рестарта чемпионата автор вынужден был вслух усомниться в том, о чем по его словам “нам трубили, как говорится, из каждого утюга”. В небывалой и неслыханной турнирной интриге этого сезона.

“Сегодня, когда известны почти все изменения в заявочных составах команд, происшедшие зимой, я сделаю то, чего не делал никогда – попытаюсь более-менее конкретно спрогнозировать, в каком порядке они финишируют”. Я взял на себя такую смелость на правах зрителя, отсмотревшего практически все матчи сезона УПЛ.

(В скобках замечу, это не было попыткой выпятить свои провидческие способности - автор никогда не блистал искусством прогнозов, отчего и порвал с букмекерскими конторами еще лет двадцать тому назад. Просто итоговая картина маслом виделась столь очевидной, что он рискнул представить ее на всеобщее обозрение).

Теперь давайте посмотрим, что у него получилось. Сразу уточним: в трех случаях, не будучи уверен однозначно, я допускал, что ближайшие соседи по таблице могут поменяться местами. Думаю, такую малость вы простите дерзнувшему на тотальный прогноз. В итоговой таблице выделены правильно предсказанные позиции.

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Семь верхних ступенек говорят за себя. И все наиболее значимые места, на мой взгляд, читались еще тогда, зимой. А то, что на пути к этому нас ждал замысловатый сюжет… Сколь веревочка ни вейся - все равно укоротят. Упаси Боже, намекать на теорию договора. Просто такой порядок вещей был очевиден. Как минимум, для меня.

А вот Ворскла казалась самой непредсказуемой. Тем приятнее было угадать с нею. Зато не было ни малейших сомнений в “Черноморце” и “Оболони”. Самые недалекие из одесских болельщиков винят тренера по принципу “Хто вс.ався? - Невістка!” Между тем, он выполнил программу-максимум для этого депрессивного весной клуба.

Невооруженным глазом видно, что мой роскошный “экспресс” угробил, в первую очередь “Металлист 1925” - главная ошибка автора, поддавшегося на пиар нового руководства клуба. Но последнего места от Скрипника не ожидал никто, это было от души. А удержись он хотя бы на том месте, на котором принимал команду, и в прогнозе зашел бы полностью весь квартет аутсайдеров.

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Ротаня я, напротив, недооценил: не читайте на ночь комменты на сайте! А если серьезно, прогресс “Александрии” имеет место быть. Медленно, но верно ее коуч, гнущий свою линию, поднимается вверх. Искренне желаю ему успеха на Олимпиаде, что будет крайне непросто.

То, что я переоценил возможности прагматизма Вишняка в “Колосе”, только радует любителя игры. С “Зарей” в десятку не попал, но в целом она ожидания оправдала. А вот “Верес” и “Минай” приятно удивили. Мой скепсис в отношении их молодых наставников был посрамлен, и это отнюдь не огорчает.

Итак, авторский прогноз в целом подтвердился на 62,5%. Что я вам говорил в феврале на этот случай? “Если от 50 до 75% - слухи о бешеной интриге были несколько преувеличены”. Еще раз смотришь в таблицу и добавляешь: мягко выражаясь. Где интрига, где?

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За Европу и “вылет” рубились до последнего? Не делайте мне скучно - финальный тур стал наименее интригующим в сезоне: в большинстве матчей результат игры определялся заранее. Получается, что главная интрига сезона - не надуманная и не притянутая за уши - повисла сейчас: в преддверии ответных плей-офф за УПЛ.

Но не закончится ли все банальными победами на опыте представителей “вышки”? К слову, судейский комитет не перестает удивлять: поединок двух киевских команд рассудит рефери из Киевской области, а матч с участием команды из Хмельницкой области - представитель Хмельницкого. Опять гримасы жребия?

Фото - UA-Футбол

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