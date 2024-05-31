Акценты. Миф о непредсказуемости сезона в УПЛ

Нет, я все понимаю. Слава Богу за то, что у нас сейчас вообще есть хоть какой-то футбол! Благодарность всем, кто дал нам такую возможность. Это вообще похоже на чудо - второй кряду туда-сюда полноценный чемпионат в условиях войны. Не обсуждается и не подвергается критике, адекватной в обычное нормальное время.

Опять же, нужно раскручивать наконец-то появившееся УПЛ-ТВ. Вдвойне согласен, как человек, десять лет отдавший спортивному телевидению, и не брюзжу. Но шить новое платье королю столь белыми нитками, что получается телесный цвет? Уж позвольте мне стать тем мальчиком, который разглядел эту наготу. Коль другим не видно.

Более трех месяцев назад на этом сайте вышла статья под названием “Самый непредсказуемый сезон УПЛ?” Накануне рестарта чемпионата автор вынужден был вслух усомниться в том, о чем по его словам “нам трубили, как говорится, из каждого утюга”. В небывалой и неслыханной турнирной интриге этого сезона.

“Сегодня, когда известны почти все изменения в заявочных составах команд, происшедшие зимой, я сделаю то, чего не делал никогда – попытаюсь более-менее конкретно спрогнозировать, в каком порядке они финишируют”. Я взял на себя такую смелость на правах зрителя, отсмотревшего практически все матчи сезона УПЛ.

(В скобках замечу, это не было попыткой выпятить свои провидческие способности - автор никогда не блистал искусством прогнозов, отчего и порвал с букмекерскими конторами еще лет двадцать тому назад. Просто итоговая картина маслом виделась столь очевидной, что он рискнул представить ее на всеобщее обозрение).

Теперь давайте посмотрим, что у него получилось. Сразу уточним: в трех случаях, не будучи уверен однозначно, я допускал, что ближайшие соседи по таблице могут поменяться местами. Думаю, такую малость вы простите дерзнувшему на тотальный прогноз. В итоговой таблице выделены правильно предсказанные позиции.

Семь верхних ступенек говорят за себя. И все наиболее значимые места, на мой взгляд, читались еще тогда, зимой. А то, что на пути к этому нас ждал замысловатый сюжет… Сколь веревочка ни вейся - все равно укоротят. Упаси Боже, намекать на теорию договора. Просто такой порядок вещей был очевиден. Как минимум, для меня.

А вот Ворскла казалась самой непредсказуемой. Тем приятнее было угадать с нею. Зато не было ни малейших сомнений в “Черноморце” и “Оболони”. Самые недалекие из одесских болельщиков винят тренера по принципу “Хто вс.ався? - Невістка!” Между тем, он выполнил программу-максимум для этого депрессивного весной клуба.

Невооруженным глазом видно, что мой роскошный “экспресс” угробил, в первую очередь “Металлист 1925” - главная ошибка автора, поддавшегося на пиар нового руководства клуба. Но последнего места от Скрипника не ожидал никто, это было от души. А удержись он хотя бы на том месте, на котором принимал команду, и в прогнозе зашел бы полностью весь квартет аутсайдеров.

Ротаня я, напротив, недооценил: не читайте на ночь комменты на сайте! А если серьезно, прогресс “Александрии” имеет место быть. Медленно, но верно ее коуч, гнущий свою линию, поднимается вверх. Искренне желаю ему успеха на Олимпиаде, что будет крайне непросто.

То, что я переоценил возможности прагматизма Вишняка в “Колосе”, только радует любителя игры. С “Зарей” в десятку не попал, но в целом она ожидания оправдала. А вот “Верес” и “Минай” приятно удивили. Мой скепсис в отношении их молодых наставников был посрамлен, и это отнюдь не огорчает.

Итак, авторский прогноз в целом подтвердился на 62,5%. Что я вам говорил в феврале на этот случай? “Если от 50 до 75% - слухи о бешеной интриге были несколько преувеличены”. Еще раз смотришь в таблицу и добавляешь: мягко выражаясь. Где интрига, где?

За Европу и “вылет” рубились до последнего? Не делайте мне скучно - финальный тур стал наименее интригующим в сезоне: в большинстве матчей результат игры определялся заранее. Получается, что главная интрига сезона - не надуманная и не притянутая за уши - повисла сейчас: в преддверии ответных плей-офф за УПЛ.

Но не закончится ли все банальными победами на опыте представителей “вышки”? К слову, судейский комитет не перестает удивлять: поединок двух киевских команд рассудит рефери из Киевской области, а матч с участием команды из Хмельницкой области - представитель Хмельницкого. Опять гримасы жребия?

Фото - UA-Футбол