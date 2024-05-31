Шахтер поднял цену на Судакова - Журналист

К полузащитнику "Шахтеру" и сборной Украины Георгию Судакову проявляют интерес многие европейские клубы.

"Горняки" готовы продать украинца, однако хотят получить за 21-летнего украинца не менее 70 миллионов евро. Об этом пишет журналист Николо Скира на своей странице в X(Twitter).

Спортивный директор дончан Дарио Срна заявлял, что "Судаков уйдет за сумму больше 60 млн евро".

Ранее сообщалось, что полузащитником особенно интересуются "Челси", "Наполи" и "Тоттенхэм".

Напомним, в сезоне-2023/24 Судаков отыграл 34 матча за "Шахтер" во всех турнирах, забил 10 голов и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.