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Шахтер поднял цену на Судакова - Журналист
Не менее 70 млн евро
Фото: ФК Шахтар Донецьк
К полузащитнику "Шахтеру" и сборной Украины Георгию Судакову проявляют интерес многие европейские клубы.
"Горняки" готовы продать украинца, однако хотят получить за 21-летнего украинца не менее 70 миллионов евро. Об этом пишет журналист Николо Скира на своей странице в X(Twitter).
Спортивный директор дончан Дарио Срна заявлял, что "Судаков уйдет за сумму больше 60 млн евро".
Ранее сообщалось, что полузащитником особенно интересуются "Челси", "Наполи" и "Тоттенхэм".
Напомним, в сезоне-2023/24 Судаков отыграл 34 матча за "Шахтер" во всех турнирах, забил 10 голов и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.
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