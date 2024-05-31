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Шахтер поднял цену на Судакова - Журналист

Премьер-лига
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Не менее 70 млн евро

Шахтер поднял цену на Судакова - Журналист

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

К полузащитнику "Шахтеру" и сборной Украины Георгию Судакову проявляют интерес многие европейские клубы.

"Горняки" готовы продать украинца, однако хотят получить за 21-летнего украинца не менее 70 миллионов евро. Об этом пишет журналист Николо Скира на своей странице в X(Twitter).

Спортивный директор дончан Дарио Срна заявлял, что "Судаков уйдет за сумму больше 60 млн евро".

Читайте такжеСудаков: Говорил Мудрику, как сильно хочу играть в АПЛ. Было бы здорово играть в одной команде

Ранее сообщалось, что полузащитником особенно интересуются "Челси", "Наполи" и "Тоттенхэм".

Напомним, в сезоне-2023/24 Судаков отыграл 34 матча за "Шахтер" во всех турнирах, забил 10 голов и оформил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Алина Ерофеева
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