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"Морозный" плей-офф в мае. В двух параллельных матчах забивали однофамильцы

Премьер-лига

Когда футбольные хитросплетения рядом

"Морозный" плей-офф в мае. В двух параллельных матчах забивали однофамильцы

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В футболе встречается немало разных интересных хитросплетений, которые не всегда обращают на себя внимание. По редкому стечению обстоятельств очередное из них случилось в первых матчах плей-офф за право играть в Премьер-лиге "Эпицентр" – "Верес" (1:1) и "Оболонь" – "Левый берег" (1:0). В каждом из этих поединков забивали футболисты по фамилии Мороз. В составе каменец-подольской команды это сделал Владислав Мороз, а в составе "пивоваров" – Тарас Мороз. Один из внимательных болельщиков сразу же среагировал, дав этому футбольному совпадению шутливое определение "Морозный плей-офф в мае".

В нашем футболе подобных "цікавинок", связанных с одинаковыми или похожими по корню слова фамилиями, было больше, чем достаточно. Скажем, в одесском "Черноморце" в сезоне-2011/12 играли сразу трое футболистов с фамилией Ковальчук – Петр, Сергей и Кирилл (последние двое – братья). В донецком "Шахтере" в сезоне-1998/99 играло сразу четверо футболистов с похожим происхождением фамилии – Коваль, Ковалев, Коваленко и Ковалюк. Еще раньше, в сезоне-1992/93, в запорожском "Торпедо" выступали вместе трое футболистов с родственными фамилиями – Заец, Зайцев и Зайченко. Интересно, что в том же составе среди них оказался еще и… Волков.

Такие вот футбольные хитросплетения…

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