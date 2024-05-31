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Игроки Кривбасса передали бронзовые медали УПЛ семьям погибших ультрас команды

Премьер-лига

Футболисты и работники клуба сами выступили с таким предложением

Игроки Кривбасса передали бронзовые медали УПЛ семьям погибших ультрас команды

fckryvbas.com

Новина українською

Футболисты "Кривбасса" передали бронзовые медали УПЛ семьям погибших ультрас.

Сразу после того, как футболистам и работникам клуба вручили награды за третье место в чемпионате УПЛ сезона 23/24, игроки выступили с предложением передать медали семьям ультрас "Кривбасса", отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Символично, что сразу после церемонии награждения футболисты подошли к Трибуне Героев стадиона "Горняк" и повесили медали на силуэты павших бойцов.

"Игроки сделали предложение, от которого я не мог отказаться, а могу только присоединиться. Они изъявили желание передать награды 18-м семьям ультрас красно-белых, отдавших самое ценное в этой войне – собственную жизнь. Потому что без их подвига не было бы нашего успеха сегодня", - подчеркнул вице-президент клуба Артем Гагарин .

Поддержать семьи погибших ультрас всех украинских клубов можно по ссылке.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 18:39
Красавцы! Самая украинская команда! Не то что бараны из ахметостадо...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
31.05.2024 в 18:39
Красавцы! Самая украинская команда! Не то что бараны из ахметостадо...
Ответить
0
0

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