Игроки Кривбасса передали бронзовые медали УПЛ семьям погибших ультрас команды

Футболисты "Кривбасса" передали бронзовые медали УПЛ семьям погибших ультрас.

Сразу после того, как футболистам и работникам клуба вручили награды за третье место в чемпионате УПЛ сезона 23/24, игроки выступили с предложением передать медали семьям ультрас "Кривбасса", отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Символично, что сразу после церемонии награждения футболисты подошли к Трибуне Героев стадиона "Горняк" и повесили медали на силуэты павших бойцов.

"Игроки сделали предложение, от которого я не мог отказаться, а могу только присоединиться. Они изъявили желание передать награды 18-м семьям ультрас красно-белых, отдавших самое ценное в этой войне – собственную жизнь. Потому что без их подвига не было бы нашего успеха сегодня", - подчеркнул вице-президент клуба Артем Гагарин .

Поддержать семьи погибших ультрас всех украинских клубов можно по ссылке.