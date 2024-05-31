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Днепр-1 этим летом может потерять и второго вратаря
Александрия нацелилась на Якова Кинарейкина
Фото: СК Дніпро-1
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Отметим, что 21-летний Кононов в текущем сезоне играл в аренде за ФК ЮКСА во Второй лиге, где провел 23 матча и забил 1 гол.
Кинарейкин в сезоне 2023/24 провел 14 матчей за "Днепр-1", пропустив 21 гол. В 2 поединках он отстоял "на ноль".
Напомним, что недавно сообщалось о том, что основной голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец д
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