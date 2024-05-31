Днепр-1 этим летом может потерять и второго вратаря

" Александрия " проявляет интерес к двум игрокам "Днепра-1". В сфере интереса "горожан" вратарь Яков Кинарейкин и защитник Никита Кононов.

Отметим, что 21-летний Кононов в текущем сезоне играл в аренде за ФК ЮКСА во Второй лиге, где провел 23 матча и забил 1 гол.

Кинарейкин в сезоне 2023/24 провел 14 матчей за "Днепр-1", пропустив 21 гол. В 2 поединках он отстоял "на ноль".