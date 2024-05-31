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Днепр-1 этим летом может потерять и второго вратаря

Премьер-лига
Обновлено

Александрия нацелилась на Якова Кинарейкина

Днепр-1 этим летом может потерять и второго вратаря

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Александрия" проявляет интерес к двум игрокам "Днепра-1". В сфере интереса "горожан" вратарь Яков Кинарейкин и защитник Никита Кононов.

Отметим, что 21-летний Кононов в текущем сезоне играл в аренде за ФК ЮКСА во Второй лиге, где провел 23 матча и забил 1 гол.

Кинарейкин в сезоне 2023/24 провел 14 матчей за "Днепр-1", пропустив 21 гол. В 2 поединках он отстоял "на ноль".

Напомним, что недавно сообщалось о том, что основной голкипер "Днепра-1" Евгений Волынец договорился о переходе в "Полесье".

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ФК Александрия СК Днепр-1 ЮКСА (Тарасовка) Яков Кинарейкин
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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balamyt (Boston)
31.05.2024 в 18:24
Я. вижу не только развал. Днепр1,ЧО, МХ1925...но и всего УПЛ...Противно когда вокруг моего Днепра. летают. стервятники и бегают. шакалы...чтобы. урвать..лидеров. за гроши .А тогда зачем ЛК. Днепра1..кому там играть..?Да есть очевидное фин. проблема..из-за проблем у спонсора...но нужно поддержать команду ..а не рвать на куски
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Комментарии 1
balamyt (Boston)
31.05.2024 в 18:24
Я. вижу не только развал. Днепр1,ЧО, МХ1925...но и всего УПЛ...Противно когда вокруг моего Днепра. летают. стервятники и бегают. шакалы...чтобы. урвать..лидеров. за гроши .А тогда зачем ЛК. Днепра1..кому там играть..?Да есть очевидное фин. проблема..из-за проблем у спонсора...но нужно поддержать команду ..а не рвать на куски
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