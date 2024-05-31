Виталий Пономарев: У Руха еще будет возможность сыграть в еврокубках

В сезоне-2023/24 львовский "Рух" сделал значительный шаг вперед. В отличие от трех предыдущих, когда молодой коллектив финишировал на 10-й и дважды на 11-й позициях, нынешний прогресс очевиден. В этом многие видят кропотливую работу тренерского штаба во главе с Виталием Пономаревым. Специалист, работавший до этого в клубной команде "Руха" U-19, возглавил главную команду более года назад и довольно быстро сумел создать боеспособный коллектив. Сочетание хорошо знакомой ему молодежи с группой легионеров позволило поставить "Рух" в один ряд с ведущими коллективами, которые в только что завершившемся чемпионате боролись за медали разного достоинства и еврокубковые места.

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Подопечные Пономарева, которые по завершении осенней части сезона занимали шестую строчку в турнирной таблице, пришли к финишу также шестыми. Однако есть одно "но". Дело в том, что осенью "Рух" сыграл 17 матчей и набрал 25 очков, а в весеннем отрезке в 13 играх получил 24 пункта. И хотя весной львовская команда значительно прибавила в продуктивности, достичь такой желанной цели, как добыть в борьбе еврокубковую путевку, ей не удалось. Когда пятое место, гарантировавшее пропуск в Лигу Конференций, казалось близким, все сыграло не в пользу "Руха". В последнем туре симпатичная львовская команда не смогла одолеть киевское "Динамо", уступив ему минимальный счет 1:2, в то время как главные конкуренты за еврокубковые места – "Днепр-1" и житомирское "Полесье" свои матчи выиграли. Так что можно понять отчаяние всех без исключения членов "Руха", когда такая вожделенная путевка буквально в последний момент выскользнула из их рук. И не удивительно, что Виталий Пономарев в общении с корреспондентом UA-Футбол заметил, что сезон-2023/24 оставил чувство недосказанности.

- Выход в еврокубки мог стать историческим моментом для клуба, первым в его истории, - не без доли досады констатирует рулевой "Руха". – Если бы мы условно отстали от пятого места на четыре очка, то потом были бы очень довольны (хотя и так не могу сказать, что мы не удовлетворены). И если бы все не решалось в последнем туре, в котором многое зависело от нас самих – тогда все было бы намного проще. А так только в заключительной игре чемпионата появился шанс побороться за пятое место, и нам, конечно же, хотелось попасть в еврокубки. Но если все объективно проанализировать, то у нас на сегодняшний день нет длинной скамейки запасных, чтобы можно было играть на два фронта. "Рух" еще совсем молодая команда и не так просто ей это делать. Мы ведь видели по предыдущему сезону, когда "Заря" и "Ворскла", имея хороших и опытных футболистов, не справились с выступлениями на евроарене. Поэтому я думаю, что нам на данном этапе нужно еще идти к этому постепенно. Нужно только время – и я уверен, что вместе с ребятами, которые есть сегодня в команде, у нас будет возможность сыграть в еврокубках.

– Насколько подавлены были ваши подопечные после решающего матча с "Динамо"?

- Учитывая, что мы были очень близки к еврокубкам, поражение, конечно же, немного повлияло на ребят. После игры я их поблагодарил за сезон и сказал: если мы туда не попали, то это знак, что нужно работать еще больше, настойчивее. Чтобы действительно вырасти у хороших, качественных футболистов и создать еще более сильную команду, которая сможет выйти на евроарену и выглядеть достойно. А пока это было для "Руха" испытанием.

– Во время телетрансляции было видно, как не в состоянии был сдерживать эмоции владелец "Руха" Григорий Козловский…

– Он достаточно эмоциональный человек, и его можно понять. Президент нашего клуба занимается командой еще с чемпионата Львовской области, доведя ее до Премьер-лиги, откуда и был шанс попасть в еврокубки. Конечно, потеря этого шанса была воспринята им тяжело. Да и последующие дни были для него тяжелыми. Казалось, желанная путевка была уже в руках, но… Я благодарен президенту и менеджменту клуба за то, что есть четкая стратегия. Григорий Козловский понимает, что ребята для нашей команды в только что завершившемся сезоне и так совершили серьезный скачок в своем развитии и достижении результата. Поэтому он хорошо понимает, что необходимо работать дальше и двигаться вперед. Очень хорошо, что мы не зависим в перспективных вопросах от какого-либо одного матча. Для нас важно, чтобы была системность и команда стремительно развивалась.

- "Руху" удалось отобрать очки не только у двух призеров только что завершенного сезона – "Шахтера" и "Кривбасса", а еще и всех трех предыдущего. Кроме тех же "горняков" это "Днепр-1" и "Заря". Выходит, что для вашей команды авторитеты служат особым раздражителем?

– Нам не хватило опыта. В матчах, которые вы назвали, наши соперники в тот период считались фаворитами и мы играли довольно раскрепощенно, пытаясь демонстрировать выбранный нами стиль футбола. Требовалось играть первым номером, диктуя свои условия, однако мы не могли сыграть в то время на качественном уровне. Хотя во втором круге наша команда в этом аспекте прибавила и выглядела гораздо лучше.

- Как думаете, почему не удалось подобрать ключи к одному из грандов – "Динамо", которому уступили дважды?

- Не могу сказать, что мы существенно уступали динамовцам по игре, однако во втором матче допустили очень грубые ошибки, которые привели к негативному результату. "Динамо" – один из грандов нашего футбола, более опытная команда, поэтому подобных вещей она не прощает. Если в поединках с другими соперниками у нас также были грубые ошибки, учитывая опыт "Руха", то они нас не наказывали за них так, как динамовцы.

– За время, прошедшее после игры с "Динамо", уже успели проанализировать сезон-2023/24 для "Руха"?

– Конечно. На мой взгляд, по многим причинам это очень удачный сезон для нашей команды. Первая причина – это командный результат. Если в прошлом году мы только в последнем туре чемпионата решили задачу остаться в Украинской Премьер-лиге, то в этом сезоне в последнем туре боролись за попадание в еврокубки. И это не просто случайный результат, ведь турнирная дистанция чемпионата достаточно длинная, в тридцать туров. Нам не хватило стабильности, хотя в целом весь сезон провели без особых сбоев. Учитывая средний возраст игроков "Руха", то команда показывала хорошую игру, которая нравится болельщикам. Мы никогда не играли вторым номером, все матчи проводили с позиции давления, показывая агрессивный футбол. Только ведь в таком стиле игры ребята могли развиваться. Практически каждый из них в сезоне-2023/24 имел прогресс. У нас пятеро футболистов дебютировали на уровне Премьер-лиги, став основными игроками команды. Поэтому прошлый сезон для "Руха" могу охарактеризовать как положительный. Еще раз хочу поблагодарить президента клуба, менеджмент, тренерский штаб, который у нас очень хороший. И, конечно же, самих футболистов, проделавших такую ​​качественную работу. Понятно, что на достигнутом нельзя останавливаться. Нужно двигаться, развиваться дальше. Повторюсь: каждый из наших игроков не полностью сформирован, поэтому для них есть куда расти в мастерстве. Следовательно, нужно еще с большим вдохновением и усердием работать.

- Когда команде не хватает до указанной цели совсем немного, каждый тренер по завершению чемпионата обычно перебирает в памяти сыгранные матчи, определяя из них тот один-единственный, где не удалось завоевать, казалось бы, гарантированные очки. Вы себе такой определили?

– Нет. Я не хочу возвращаться назад, нужно двигаться только вперед. Если проанализировать сезон и очки, то по четыре взяли в матчах с "Полесьем" и "Кривбассом", три – с "Днепром-1". По два пункта набрали в поединках с "Александрией", "Минаем" и "Оболонью". Опять же, на мой взгляд, эти результаты свидетельствуют о нестабильности нашей команды. На сегодняшний день у нас нет запаса мастерства и опыта. С сильными соперниками мы брали очки, а с более слабыми, у которых должны их отбирать, этого не было. Но как бы то ни было, а к каждой следующей игре мы подходили, как к первой. При этом не смотрели назад, думая о том, что где-то потеряли очки. Ведь где-то потеряли, а где-то нашли.

– В весенней части чемпионата соперники настраивались на игру с "Рухом" совсем не как на легкую прогулку. В течение турнирной дистанции вы это почувствовали?

Ну, естественно. Возможно, в начале чемпионата нас всерьез не воспринимали, ведь в прошлом году, как я уже отмечал, "Рух" едва спасся от вылета в первую лигу. Но общаясь с другими коллегами из разных команд, у меня высокие оценки по поводу игры именно тех ребят, которые играли в агрессивный футбол, много прессинговали (по интенсивности прессинга "Рух" на первом месте в Премьер-лиге по итогам только что завершившегося сезона). В весенней части чемпионата соперники совсем по-другому на нас настраивались и по-другому нас воспринимали.

- Если в первом круге у ваших подопечных было две беспроигрышные серии, состоявшие из пяти матчей, то во втором обе такие серии насчитывали уже по семь игр. Можно ли говорить о "Рухе", как о команде, имеющей психологию победителей?

– Я думаю, что сезон-2023/24 стал определяющим для нашей команды. После него, надеюсь, ребята стали гораздо крепче в плане психологии. Они получили неоценимый опыт, потому что в нашей команде нет опытных футболистов – поэтому на своих действиях и ошибках должны учиться. Но вместе с тем не могу сказать, что в следующем сезоне мы будем более опытной командой. Да, конечно, опыта будет больше, но не намного. Ведь семьдесят процентов команды - не сформированные футболисты, этот процесс еще продолжается. Если проанализировать сезон, то очень много очков мы потеряли из-за своих простых, элементарных и, можно даже сказать, иногда детских ошибок. Подопечным еще много есть над чем работать – как в психологическом плане, так и в игровом.

- В нынешнем составе "Руха" есть группа игроков, входящих в разные сборные Украины. Все проявили себя весной должным образом?

- Кто лучше себя проявил, а кто хуже. Но если взять тех футболистов навскидку (возможно, я не всех назову), которые у нас являются кандидатами в сборные, то таких футболистов, как Богдан Слюбик, Илья Квасниця, Евгений Пастух, Олег Федор на уровне взрослого футбола еще в начале чемпионата никто не слышал . Но проведя первый сезон в Украинской Премьер-лиге, все они себя хорошо зарекомендовали. Тот же Квасниця сражался в списке бомбардиров до последнего тура, Слюбик сыграл практически все матчи, причем достаточно качественно. Пастух на старте чемпионата начинал как запасной игрок, но с 8-го тура практически все матчи провел без замен. Все эти ребята совершили очень серьезный скачок, но несмотря на выданные авансы, над стабильностью и совершенствованием мастерства им еще предстоит много работать. Ведь были у них и провальные игры, и грубые погрешности. Но учитывая их возраст, это нормально. Мы это понимаем и продолжаем доверять им. Убежден, что наши футболисты с каждым сезоном будут прогрессировать.

- Поступают ли уже в адрес вашего клуба предложения по тем или иным исполнителям?

- Об интересе к нашим футболистам со стороны даже топовых европейских клубов я много слышал, об этом пишут в СМИ. Однако когда придет официальный запрос в ФК "Рух", тогда и можно будет об этом говорить. Пока же сегодня таких запросов у нас нет.

– Легионеры "Руха" во Львове на очередной сезон останутся?

- У нас будет тренировочный сбор, во время которого будем готовиться к новому чемпионату. На сегодняшний день все легионеры остаются и будут работать с "Рухом" дальше.

- Есть ли такие игроки, которые выразили желание покинуть клуб?

– Нет, таких нет. Как и легионеры, все остаются.

– С кем продлены контракты?

– Со всеми футболистами у нас долговременные контракты, поэтому ни с кем их и не продлеваем. Они ведь ни у кого не заканчивались. Работаем дальше.

– Планируете ли усилить состав "Руха" кем-то из новых футболистов?

– Мы хотим усилить только две-три позиции, не больше. Хотя, по моему мнению, стоит доверять своим ребятам. Нет необходимости искусственно брать большое количество футболистов.

- Потенциальные новички будут из числа легионеров, собственных воспитанников из резервной команды или игроков, которые будут приглашены из других украинских клубов?

- Рассматриваем разные варианты – как иностранных игроков, так и футболистов из наших клубов. Фамилии сейчас называть не могу. Скажу только, что это игроки на позиции центрального и крайнего нападающих. Потребности брать защитников нет, ведь у "Руха" есть хорошая обойма футболистов этого амплуа, что можно делать ротацию. В полузащите тоже. Поэтому повторюсь: в усилении нуждается только группа атаки.

– Насколько крепко "Рух" стоит на ногах в финансовом плане?

– У нас все очень стабильно. Мы имеем свою стратегию. Скорее всего, не будем покупать футболистов за какие-то большие деньги, ведь хотим развивать своих воспитанников. Те условия, которые есть у нас на сегодняшний день, достаточно для их развития.

– Когда "Рух" выйдет из отпуска и где пройдет тренировочный сбор команды?

– Отпуск у нас завершится 24 июня. Планируем начать работу во Львове, а затем поехать на тренировочный сбор в Словению. Там в настоящее время есть возможность проводить спарринги с хорошими европейскими клубами. Для качественной подготовки это очень важно.

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