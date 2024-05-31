Александрия все летние сборы проведет в Украине

Стали известны предварительные планы подготовки " Александрии " к новому сезону.

Как сообщает Sport.ua, команда выйдет из отпуска 17 июня, а все этапы подготовки к новому сезону пройдут в Украине.

На июльском сборе за подготовку "Александрии" будет отвечать Сергей Кравченко – ассистент главного тренера Руслана Ротаня, который в это время будет возглавлять олимпийскую сборную Украины на Играх 2024 года во Франции.

Напомним, что "Александрия" закончила сезон на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.