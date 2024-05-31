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Александрия все летние сборы проведет в Украине
А пока Руслан Ротань будет на Олимпиаде, с командой будет работать Сергей Кравченко
Фото: ФК Олександрія
Стали известны предварительные планы подготовки "
Как сообщает Sport.ua, команда выйдет из отпуска 17 июня, а все этапы подготовки к новому сезону пройдут в Украине.
На июльском сборе за подготовку "Александрии" будет отвечать Сергей Кравченко – ассистент главного тренера Руслана Ротаня, который в это время будет возглавлять олимпийскую сборную Украины на Играх 2024 года во Франции.
Напомним, что "Александрия" закончила сезон на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.
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